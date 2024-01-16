В Украине зарегистрировали торговую марку "Призрак Киева": в сети разгорелся скандал

Близкие пилота возмущены, что бригада даже не упомянула его имени

В Украине официально была зарегистрирована торговая марка "Призрак Киева", из-за чего в сети уже начался скандал.

Как сообщила Бригада тактической авиации города Васильков в Facebook, инициатива о регистрации марки поступила от пилотов 40-й бригады тактической авиации и других подразделений Воздушных сил, которые выступили против того, то сторонние лица используют образ украинских пилотов в спекуляциях и коммерческих целях.

"Руководитель Офиса интеллектуальной собственности Елена Орлюк передала представителям общественности оригиналы свидетельств на 5 торговых марок: изображение широкоизвестного сборного образа пилота с поднятым вверх пальцем и названий-брендов "ПРИЗРАК КИЕВА", "НОЧНОЙ ПРИЗРАК", "GHOST". Их единственным правообладателем отныне является ОО "Защитники Неба" – организация, созданная военными для защиты интересов самих же военных", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в комментариях к записи отметили, что образ пилота на эскизе был срисован с фотографии легендарного пилота Андрея Пильщикова ("Джус"), который погиб во время выполнения учебного полета в Житомирской области. В частности возлюбленная "Джуса" Мелания Подоляк и мама пилота Лилия Аверьянова отметили, что в бригаде могли бы хотя бы указать имя того, чей образ они использовали.

В бригаде же отмечают, что жест палец вверх является одним из наиболее распространенных среди пилотов западной школе авиации, а образ "призрака Киева" является сборным и не является отсылкой к конкретной личности.

Напомним, что 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла авиакатастрофа с участием двух учебных самолетов Л-39 из-за чего погибли трое опытных украинских пилотов, среди которых и Андрей Пильщиков.