"Неприємний сюрприз": ЗМІ дізналися, чому Китай не захотів зустрічі із Зеленським

Пекін підтримує Москву і не має наміру тиснути на Росію

Китай відхилив прохання України про зустріч у Давосі між прем'єром КНР Лі Цяном та президентом Зеленським. В адміністрації США стверджують, що Китай відмовився від зустрічі свідомо.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника. Видання зазначає, що це був "неприємний сюрприз" для Києва.

"Українські лідери не приховували свого бажання" зустрітися з китайськими чиновниками, зокрема Єрмак "натякав", що Зеленський може зустрітися з прем'єр-міністром КНР Лі Цяном. Але в результаті "не отримав бажаної зустрічі, що стало ударом по Києву".

При цьому представник України у коментарі виданню заперечує, що Київ просив про зустріч із КНР. Окрім цього, Китай не відвідав переговорів за участю країн "глобального Півдня".

Як пише Politico, це стало ще одним знаком того, що Пекін підтримує Москву і не має наміру тиснути на Росію з метою спонукати її завершити війну.

Джерела видання в адміністрації США стверджують, що Китай відмовився від зустрічі свідомо, відкинувши запит України, і не йдеться про просте "незбіжність графіків". Ще один високопосадовець США заявив, що "Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні контакти з Україною".

Раніше "Телеграф" писав, що у Китаю великі плани щодо Росії. Глава Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко каже, що сьогодні відносини Китаю з Росією вже є асиметричними і ця асиметрія поглиблюється.