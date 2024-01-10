У Китаю великі плани щодо Росії: у Раді розповіли про головну помилку Путіна

Залежність РФ від Китаю буде зростати

Зараз Росія є молодшим партнером Китаю. І залежність "молодшого брата" від КНР лише поглиблюється.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів глава Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Він зазначив, що сьогодні відносини Китаю з Росією вже є асиметричними і ця асиметрія поглиблюється.

"Спочатку політика Путіна полягала у шантажуванні Заходу. Він намагався виторгувати вплив на Україну в обмін на своє не зближення з КНР, яка завжди була головною стратегічною небезпекою для США. Не отримавши бажаного, Путін обрав силовий сценарій і втратив усі перспективи, окрім того, щоб йти на зближення з Китаєм. І він розумів це, адже про стратегічне партнерство без обмежень між РФ і КНР було оголошено ще до 24 лютого", — підкреслив нардеп.

Водночас, на думку Мережко, анексії Росії з боку Китаю, принаймні в найближчі десятиліття, не відбудеться. За його словами, можливо, це станеться пізніше, а поки що Китай буде намагатись економічно колонізувати Росію, вимагати від неї йти на поступки — надання акцій ключових державних енергетичних підприємств.

"На Заході цей процес називають вассалізацією РФ. До речі, до приходу до влади Путіна, російські дипломати й еліта передбачали це. Вони розуміли, що для них головна загроза – не США чи Європа, а Китай. Це сусід, в історичній пам'яті якого залишаються претензії до Росії за захоплення його величезної частини. Китай думає про те, як повернути ці території, але поки це можна робити без війни, він буде це робити економічно і політично", — зазначив нардеп.

Мережко підкреслив, що наразі політика Путіна спрямована на посилення залежності від Китаю. Він вважає, що російський диктатор власними руками геополітично знищує Росію.

Детальніше про те, чому коаліція західних держав виявилася неготовою до глобальної війни і які шанси на перемогу над новою віссю зла мають демократичні режими читайте в матеріалі "Телеграфа": Третя світова вже триває: чому Захід не був готовий до глобальної війни і чи переможе демократія авторитаризм.

Нагадаємо, у Росії змушені були визнати, що після виходу з західного нафтогазового ринку РФ опинилася у безпрецедентній залежності від двох країн – Китая та Індії, куди зараз йде 90% експорту нафти та нафтопродуктів. Тільки ці дві країни поки що дають Росії можливість отримувати нафтові надприбутки.