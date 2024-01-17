Верховний суд вкотре переніс розгляд гучної справи "Укрінкому"

Наступне засідання судді відклали на кінець лютого, але і чергове слухання може виявитися не останнім

Колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України (ВСУ) знову перенесла слухання у резонансній справі №913/266/20 про банкрутство "Укрінкому". Таке рішення судді прийняли за результатами слухання, що відбулося у цій справі в середу, 17 грудня. Розгляд справи поновиться 28 лютого 2024 року.

Втім, причина чергового перенесення не зовсім зрозуміла, тому що минуле засідання, яке відбулося наприкінці 2023 року, судді відкладали через необхідність висновків від Науково-консультативної ради Верховного суду.

В ході засідання 17 лютого колегія повідомила, що з цими висновками сторони могли ознайомитися в електронному вигляді, щоб потім учасники спору надали свої пояснення та думки стосовно цих документів. Учасники процесу надали свої зауваження, відбулася полеміка та обмін аргументацією. Але попри очікування, що колегія піде у нарадчу кімнату для ухвалення рішення, суд все ж несподівано оголосив, що "засідання відкладається на 28.02.2024 на 15:00".

У той же час сторони, якщо захочуть, матимуть ще час, аби письмово подати додаткові свої думки та пояснення. Причому і лютневе слухання теж може виявитися не останнім.

Як повідомлялось, 24 грудня 2015-го Національний банк України ухвалив рішення "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "УКРІНБАНК" до категорії неплатоспроможних"; 25 грудня 2015 р. ФГВФО запровадив у банку тимчасову адміністрацію. На сьогодні вкладникам ПАТ "УКРІНБАНК" Фонд виплатив вже 1,76 млрд грн за рахунок коштів, запозичених у держави.

Також "Телеграф" писав, що у 2016-му колишні власники банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, а 13 липня 2016 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) внесли зміни, якими юридичну особу ПАТ "УКРІНБАНК" перереєстрували як ПАТ "Укрінком" — небанківську юридичну особу за новою юридичною адресою. При цьому активи ПАТ "УКРІНБАНК" були виведені під контроль ПАТ "Укрінком", внаслідок чого розрахунки з кредиторами зупинились.

Нинішню ситуацію з ПАТ "Укрінком" у Фонді гарантування вкладів розцінюють як намагання відправити "Укрінком" у контрольоване банкрутство, і таким чином остаточно позбутись боргових зобов’язань перед державою та кредиторами банку.