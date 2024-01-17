Верховный суд в очередной раз перенес рассмотрение громкого дела "Укринкома"

Следующее заседание судьи отложили на конец февраля, но и очередное слушание может оказаться не последним

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины (ВСУ) снова перенесла слушание по резонансному делу №913/266/20 о банкротстве "Укринкома". Такое решение судьи приняли по результатам слушания, состоявшегося по этому делу в среду, 17 декабря. Рассмотрение дела возобновится 28 февраля 2024 года.

Впрочем, причина очередного переноса не совсем ясна, потому что прошедшее заседание, состоявшееся в конце 2023 года, судьи откладывали из-за необходимости выводов от Научно-консультативного совета Верховного суда.

В ходе заседания 17 февраля коллегия сообщила, что с этими выводами стороны могли ознакомиться в электронном виде, чтобы затем участники спора предоставили свои объяснения и мнения по этим документам. Участники процесса предоставили свои замечания, прошла полемика и обмен аргументацией. Но, несмотря на ожидания, что коллегия пойдет в совещательную комнату для принятия решения, суд все же неожиданно объявил, что "заседание откладывается на 28.02.2024 на 15:00".

В то же время стороны, если захотят, будут иметь еще время, чтобы в письменном виде подать дополнительные свои мысли и объяснения. Причем и февральское слушание тоже может оказаться не последним.

Как сообщалось, 24 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял решение "Об отнесении Публичного акционерного общества "УКРИНБАНК" к категории неплатежеспособных"; 25 декабря 2015 г. ФГВФЛ ввел в банке временную администрацию. На сегодняшний день вкладчикам ПАО "УКРИНБАНК" Фонд выплатил уже 1,76 млрд грн за счет средств, заимствованных у государства.

Также "Телеграф" писал, что в 2016-м бывшие владельцы банка инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры его вывода с рынка, а 13 июля 2016 г. в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесли изменения, которыми юридическое лицо ПАО "УКРИНБАНК" перерегистрировали как ПАО "Укринком" — небанковское юридическое лицо по новому юридическому адресу. При этом активы ПАО "УКРИНБАНК" были выведены под контроль ПАО "Укринком", в результате чего расчеты с кредиторами остановились.

Нынешнюю ситуацию с ПАО "Укринком" в Фонде гарантирования вкладов расценивают как старание отправить "Укринком" в контролируемое банкротство, и таким образом окончательно избавиться от долговых обязательств перед государством и кредиторами банка.