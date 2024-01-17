Кулеба пояснив, чому Китай приділяє мало уваги війні РФ проти України

Китай зацікавлений у незалежній та процвітаючій Україні, вважає Кулеба

Міністр закордонних справ України заявив, що держава прагне налагоджувати відносини з Китаєм. Він каже, що війна в нашій країні не входить до стратегічних інтересів Китаю.

Про це сказав Дмитро Кулеба на дискусійній панелі "Український дім" у Давосі, пишуть в Новини.LIVE. За його словами наразі Китай зосереджений на економічному розвитку своїх регіонів.

Також Кулеба наголосив, що Україна працюватиме над підтриманням та розвитком політичних відносин між Україною та Китаєм.

"Я не вірю, що ця війна у стратегічних інтересах Китаю. Наразі він йде у руслі цих подій, він зосередився на економіці та розвитку регіонів. Але ми хочемо говорити з Китаєм. Він зацікавлений у незалежній та процвітаючій Україні", — зазначив Кулеба.

Своєю чергою Китай відхилив прохання України про зустріч у Давосі між прем'єром КНР Лі Цяном та президентом Зеленським. Це був "неприємний сюрприз" для Києва.

Як пише видання Politico, це стало ще одним знаком того, що Пекін підтримує Москву і не має наміру тиснути на Росію з метою спонукати її завершити війну. Джерела видання в адміністрації США стверджують, що Китай відмовився від зустрічі свідомо, відкинувши запит України, і не йдеться про просте "незбіжність графіків".

Раніше "Телеграф" писав, що на передовій помітили техніку з КНР. Окупанти могли закупити у Китаю щонайменше 1000 баггі Desertcross 1000-3 виробництва AODES.