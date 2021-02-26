Прикарпаття реально горить: що відбувається в переповнених лікарнях "червоної" зони (відео)

В Івано-Франківській області, незважаючи на жорсткість карантинних заходів і встановлення "червоної зони", ситуація з коронавірусом продовжує залишатися критичною. Зокрема в Коломиї в лікарні для хворих з СOVID-19 доставили додаткові ліжка. За визнанням місцевих лікарів, "Прикарпаття реально палає".

Про це повідомляє "ТСН".

"На даний момент лікарняний заклад повністю завантажено в плані госпіталізації коронавірусних хворих. Ми маємо розгорнутих 175 ліжок. На сьогоднішній ранок у нас знаходиться 181 пацієнт. Ми доставили 6 резервних ліжок для не кисневих пацієнтів. Прикарпатті реально палає", - сказав директор Коломийської центральної районної лікарні Віктор Бойко.

Лікар додав, що така ситуація спостерігається не тільки в цьому регіоні, але і в інших регіонах Івано-Франківської області.

Відзначимо, в середині лютого ситуація з коронавірусом в Івано-Франківську настільки погіршилася, що хворих стали класти не тільки в палатах відділень, а й в їдальнях, і коридорах, і навіть в пологовому будинку. У місті на добу госпіталізували по 50 хворих з COVID-19.

Як повідомляв "Телеграф", за даними на ранок п'ятниці, 26 лютого, в Україні зафіксували 8003 нових випадків захворювання коронавірусом, що на 144 особи менше, ніж добу раніше.