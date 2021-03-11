Була напідпитку і замерзла в лісі: розкрито деталі гучної загибелі студентки на Житомирщині

Загибель 21-річної студентки Ірини Дворецької у січні 2019 року викликала величезний резонанс. Справа в тому, що дівчина їхала автобусом до захворілої матері, однак її тіло знайшли в лісі між селами Перга та Рудня-Хочинська Олевського району.

Справа одразу обросла різними чутками та версіями. За однією з них, у загиблої не було грошей на проїзд та нібито за відмову платити водій та касир вигнали її з салону автобуса. Активісти одразу вимагали звільнити водія, навіть пригадали, що раніше під колесами його автобуса загинула людина.

В цій версії було одразу декілька непідтверджених моментів. Зокрема, жоден з пасажирів, які їхали автобусом того дня, не повідомляв про якийсь конфлікт юної пасажирки з водієм, заявили в поліції за декілька днів після трагедії.

Але як дівчина з автобуса потрапила до бобрової нори і чому опинилася в лісі? За словами представника перевізника і свідченнями очевидців, студентка начебто була напідпитку, однак стверджувати достеменно ніхто не став. У підтвердження цієї версії був той факт, що напередодні було Різдво (трагедія мала місце 8 січня), і студентка нібито відзначала це свято в компанії друзів. Однак, знову ж, 100% підтвердження цьому знайти не вдалось, хоча "диванні коментатори" допускали, що дівчині в автобусі просто стало зле і тому вона на зупинці вийшла з салону.

Щоб поставити крапку в цій історії "Телеграф" звернувся до поліції та поцікавився результатами розслідування загибелі пані Ірини.

"Згідно з висновком судово-медичної експертизи смерть настала від загального переохолодження тіла. При судово-токсикологічному дослідженні крові з трупа загиблої виявлений етиловий спирт в концентрації, яка може бути розцінена, як легке алкогольне сп'яніння", - говориться у відповіді ГУ Нацполіції Житомирщини на запит "Телеграфу".

Слідчі уточнили, що за результатами досудового розслідування було встановлено, що сторонні особи до загибелі громадянки не причетні. У діях водія та касира рейсового автобуса складу кримінального правопорушення не виявлено. Кримінальне провадження закрито 26 квітня 2019 року.

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