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Була напідпитку і замерзла в лісі: розкрито деталі гучної загибелі студентки на Житомирщині

Була напідпитку і замерзла в лісі: розкрито деталі гучної загибелі студентки на Житомирщині
Оновлено 11:06 Сьогодні Телеграф

Загибель 21-річної студентки Ірини Дворецької у січні 2019 року викликала величезний резонанс. Справа в тому, що дівчина їхала автобусом до захворілої матері, однак її тіло знайшли в лісі між селами Перга та Рудня-Хочинська Олевського району.

Справа одразу обросла різними чутками та версіями. За однією з них, у загиблої не було грошей на проїзд та нібито за відмову платити водій та касир вигнали її з салону автобуса. Активісти одразу вимагали звільнити водія, навіть пригадали, що раніше під колесами його автобуса загинула людина.

Ірина Дворецька

В цій версії було одразу декілька непідтверджених моментів. Зокрема, жоден з пасажирів, які їхали автобусом того дня, не повідомляв про якийсь конфлікт юної пасажирки з водієм, заявили в поліції за декілька днів після трагедії.

Але як дівчина з автобуса потрапила до бобрової нори і чому опинилася в лісі? За словами представника перевізника і свідченнями очевидців, студентка начебто була напідпитку, однак стверджувати достеменно ніхто не став. У підтвердження цієї версії був той факт, що напередодні було Різдво (трагедія мала місце 8 січня), і студентка нібито відзначала це свято в компанії друзів. Однак, знову ж, 100% підтвердження цьому знайти не вдалось, хоча "диванні коментатори" допускали, що дівчині в автобусі просто стало зле і тому вона на зупинці вийшла з салону.

Щоб поставити крапку в цій історії "Телеграф" звернувся до поліції та поцікавився результатами розслідування загибелі пані Ірини.

"Згідно з висновком судово-медичної експертизи смерть настала від загального переохолодження тіла. При судово-токсикологічному дослідженні крові з трупа загиблої виявлений етиловий спирт в концентрації, яка може бути розцінена, як легке алкогольне сп'яніння", - говориться у відповіді ГУ Нацполіції Житомирщини на запит "Телеграфу".

Слідчі уточнили, що за результатами досудового розслідування було встановлено, що сторонні особи до загибелі громадянки не причетні. У діях водія та касира рейсового автобуса складу кримінального правопорушення не виявлено. Кримінальне провадження закрито 26 квітня 2019 року.

Відповідь поліції стосовно загибелі студентки Ірини Дворецької

Відповідь поліції стосовно загибелі студентки Ірини Дворецької

Як повідомляв "Телеграф", у Херсонській області п'яту добу шукають зниклу 7-річну Марію Борисову. А на Кіровоградщині 1-річний хлопчик ввечері самотужки вийшов з будинку на вулицю, де і помер від переохолодження.

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Ярослав Жарєнов
Автор: Ярослав Жарєнов Головний редактор сайту
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Олевск, Ірина Дворецька, боброва нора.
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