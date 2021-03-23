Названо імена ще ряду організаторів погрому Офісу Зеленського в Києві

У поліції розширили список підозрюваних в організації заворушень біля Офісу президента. Також в МВС завели ще одне кримінальне провадження за статею "умисне знищення або пошкодження майна".

Про це повідомляє Telegram-канал "Сегодня".

За даними МВС, найближчим часом до відповідальності за організацію заворушень біля Офісу президента можуть бути залучені:

Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сордо);

Сергій Філімонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушний;

Олексій Білковський;

Олег Кобезскій;

Денис Міщенко.

До цього в поліції повідомили про підозру за хуліганство лідеру організації "Гонор" Сергію Філімонову.

Також, як повідомляє прес-служба МВС, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне знищення або пошкодження майна". Крім того, був затриманий Владислав Гранецький-Стафійчук.

Нагадаємо, 20 березня, під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненко сталося пошкодження фасаду будівлі Офісу президента. Також постраждали вікна приміщення. Поліція не перешкоджала активістам здійснювати акт насильства над державною установою. Під час акції постраждала табличка з гербом України, за що більшість націоналістичних структур засудили акцію.