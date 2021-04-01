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Четвер, 01.04.2021
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У Києві зробили уточнення щодо роботи транспорту під час локдауну
У Києві зробили уточнення щодо роботи транспорту під час локдауну

У Києві зробили уточнення щодо роботи транспорту під час локдауну

У Києві зробили уточнення щодо роботи транспорту під час локдауну
13:38 Сьогодні Телеграф

З понеділка, 5 квітня, більшість киян не зможуть користуватися послугами громадського транспорту. Чиновники пояснили, чому нинішня ситуація відрізняється від тієї, яка була рік тому.

У Київській міськадміністрації уточнили, що в цьому році метро не припинятиме свою роботу. Метрополітен, як і наземний транспорт перевозитиме людей за спецперепустками, повідомляє УНІАН. А от навесні 2020 року було запущено додаткові рейси наземного транспорту для перевезення працівників критичної інфраструктури.

інфографіка

Новий локдаун в Києві: питання про отримання спецперепусток залишається відкритим

Зараз чиновники КМДА утверджують графік роботи громадського транспорту. Проводиться узгодження кількості спецперепусток, які будуть видані. Остаточно графік роботи транспорту буде затверджений до 5 квітня.

Стало відомо, хто зможе їздити по спецперепустками в Києві і як їх отримати

Була піднято і тема приватних маршруток, які зможуть перевозити пасажирів без спецперепусток під час локдауну. Київська влада поки не має остаточного рішення з даного питання.

Нагадаємо, карантинні обмеження триватимуть, щонайменше до 16 квітня.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Транспорт, Метрополитен, Київ, Локдаун.
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