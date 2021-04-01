У Києві зробили уточнення щодо роботи транспорту під час локдауну

З понеділка, 5 квітня, більшість киян не зможуть користуватися послугами громадського транспорту. Чиновники пояснили, чому нинішня ситуація відрізняється від тієї, яка була рік тому.

У Київській міськадміністрації уточнили, що в цьому році метро не припинятиме свою роботу. Метрополітен, як і наземний транспорт перевозитиме людей за спецперепустками, повідомляє УНІАН. А от навесні 2020 року було запущено додаткові рейси наземного транспорту для перевезення працівників критичної інфраструктури.

Зараз чиновники КМДА утверджують графік роботи громадського транспорту. Проводиться узгодження кількості спецперепусток, які будуть видані. Остаточно графік роботи транспорту буде затверджений до 5 квітня.

Була піднято і тема приватних маршруток, які зможуть перевозити пасажирів без спецперепусток під час локдауну. Київська влада поки не має остаточного рішення з даного питання.

Нагадаємо, карантинні обмеження триватимуть, щонайменше до 16 квітня.