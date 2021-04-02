Скачать
П'ятниця, 02.04.2021
Байден додзвонився Зеленському: перші подробиці розмови
Байден додзвонився Зеленському: перші подробиці розмови
Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників
Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників
Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня
Україна відновила рекорди смертності і захворюваності за пандемію: дані на 2 квітня
У Зеленського відповіли, чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун
У Зеленського відповіли, чи буде в Україні загальнонаціональний локдаун

Путін зібрався воювати за Північно-Кримський канал, який подавав воду в Крим: що це таке і де знаходиться на карті

Путін зібрався воювати за Північно-Кримський канал, який подавав воду в Крим: що це таке і де знаходиться на карті
14:29 Сьогодні Телеграф

Оцінюючи можливість наступу Росії на Україну, ряд експертів висунули припущення, що Росія може зайти з півдня - з Криму в Херсонську область, щоб захопити об'єкти інфраструктури для подачі води в Крим.

"Телеграф" вирішив нагадати, що з себе представляє Північно-Кримський канал, за який, імовірно, готовий воювати Путін.

Відзначимо, що Північно-Кримський був побудований в 1961-1971 роках. Його створили для забезпечення водою Херсонської області і Криму. Ширина каналу в його початку - 150 метрів, глибина - 7 метрів.

Росія готує наступ на Україну? Що відомо на даний момент

У квітні 2014 року подання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрито.

Северо-Крымский канал

Як повідомляв "Телеграф", на даний момент Північно-Кримський канал, по якому колись подавалася дніпровська вода в Крим, знаходиться в жахливому стані.

Раніше російський вчений, гідрогеолог Юрій Медовар визнавав, що без води з Дніпра Крим чекає катастрофа.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 49

Все по темі:

ВСУ, Крим, Донбас, Володимир Путін, Анексія Криму, Війна на Донбасі, Північно-Кримський канал.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Днем ангела Світлани: красиві листівки і картинки
02 Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників
03 Найгірша ситуація в Києві і на Львівщині: де найбільше хворих і померлих від COVID-19 2 квітня
04 Супертяж української політики: Atlantic Council присвятило статтю Данілову и РНБО
05 Вихідні в квітні 2021: скільки будемо відпочивати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
В Києві зайнято вже понад 84% ліжок з киснем: ситуація з коронавірусом в регіонах України (інфографіка)
В Києві зайнято вже понад 84% ліжок з киснем: ситуація з коронавірусом в регіонах України (інфографіка)
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся