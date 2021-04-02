Путін зібрався воювати за Північно-Кримський канал, який подавав воду в Крим: що це таке і де знаходиться на карті

Оцінюючи можливість наступу Росії на Україну, ряд експертів висунули припущення, що Росія може зайти з півдня - з Криму в Херсонську область, щоб захопити об'єкти інфраструктури для подачі води в Крим.

"Телеграф" вирішив нагадати, що з себе представляє Північно-Кримський канал, за який, імовірно, готовий воювати Путін.

Відзначимо, що Північно-Кримський був побудований в 1961-1971 роках. Його створили для забезпечення водою Херсонської області і Криму. Ширина каналу в його початку - 150 метрів, глибина - 7 метрів.

У квітні 2014 року подання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрито.

Як повідомляв "Телеграф", на даний момент Північно-Кримський канал, по якому колись подавалася дніпровська вода в Крим, знаходиться в жахливому стані.

Раніше російський вчений, гідрогеолог Юрій Медовар визнавав, що без води з Дніпра Крим чекає катастрофа.