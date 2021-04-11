До нової провокації залишилися лічені години? До Донецька приїхав ще один путінський пропагандист

Слідом за "улюбленим пропагандистом" міністра оборони РФ Дмитром Стешиним на окуповану росіянами частину Донецької області приїхав ще один російський пропагандист - Семен Пегов.

Про це сам Пегов написав у неділю, 11 квітня, в своєму Telegram-каналі.

"@Wargonzo (проект Пегова, канал в Telegram - ред.) В місті! Чекайте пекучих репортажів, вогненних інсайдів і запальної фронтової аналітики", - написав пропагандист.

В останній раз Пегов "відзначився" під час загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі, звідки в середині жовтня 2020 року змушений був тікати до Хабаровська, оскільки в Азербайджані на нього завели кримінальну справу.

Як зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко (Zloy Odessit) в своєму блозі на сайті інтернет-видання "Одеський кур'єр", "зараз на Донбас виїхали саме ті журналісти і воєнкори з РФ, яких можна сміливо назвати" кривавими".

"Адже вони злітаються саме туди, де буде проливатися кров і очікується ескалація конфлікту. І саме вони стають першоджерелами новин про якісь криваві інциденти, які інакше як заздалегідь підготовленими провокаціями і назвати не можна", - пише Коваленко.

Як наслідок, не виключає військово-політичний оглядач, "те, що Росія готує масштабну провокацію на Донбасі з метою відновлення бойових дій і захоплення нових територій, стає з кожним днем все більш очевидним".

Як повідомлялося, в суботу, 10 квітня, ввечері, в окупованому Донецьку спалахнув м'ясокомбінат, де нібито знаходиться одна з військових баз бойовиків "ДНР". А перед цим до Донецька прибув російський пропагандист Дмитро Стешин.

Чи є зв'язок між цими подіями на думку українських військових експертів, Ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" "Велика пожежа в Донецьку і приїзд Стешина - ланки одного ланцюга? Яких «сюрпризів» чекати від окупантів".