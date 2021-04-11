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До нової провокації залишилися лічені години? До Донецька приїхав ще один путінський пропагандист

До нової провокації залишилися лічені години? До Донецька приїхав ще один путінський пропагандист
16:02 Сьогодні Телеграф

Слідом за "улюбленим пропагандистом" міністра оборони РФ Дмитром Стешиним на окуповану росіянами частину Донецької області приїхав ще один російський пропагандист - Семен Пегов.

Про це сам Пегов написав у неділю, 11 квітня, в своєму Telegram-каналі.

"@Wargonzo (проект Пегова, канал в Telegram - ред.) В місті! Чекайте пекучих репортажів, вогненних інсайдів і запальної фронтової аналітики", - написав пропагандист.

В останній раз Пегов "відзначився" під час загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі, звідки в середині жовтня 2020 року змушений був тікати до Хабаровська, оскільки в Азербайджані на нього завели кримінальну справу.

Як зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко (Zloy Odessit) в своєму блозі на сайті інтернет-видання "Одеський кур'єр", "зараз на Донбас виїхали саме ті журналісти і воєнкори з РФ, яких можна сміливо назвати" кривавими".

"Адже вони злітаються саме туди, де буде проливатися кров і очікується ескалація конфлікту. І саме вони стають першоджерелами новин про якісь криваві інциденти, які інакше як заздалегідь підготовленими провокаціями і назвати не можна", - пише Коваленко.

Як наслідок, не виключає військово-політичний оглядач, "те, що Росія готує масштабну провокацію на Донбасі з метою відновлення бойових дій і захоплення нових територій, стає з кожним днем все більш очевидним".

Як повідомлялося, в суботу, 10 квітня, ввечері, в окупованому Донецьку спалахнув м'ясокомбінат, де нібито знаходиться одна з військових баз бойовиків "ДНР". А перед цим до Донецька прибув російський пропагандист Дмитро Стешин.

Чи є зв'язок між цими подіями на думку українських військових експертів, Ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" "Велика пожежа в Донецьку і приїзд Стешина - ланки одного ланцюга? Яких «сюрпризів» чекати від окупантів".

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 80

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Донецк, Росія, Донбас, Пропагандист, Семен Пегов, провокації.
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