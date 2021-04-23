СБУ влаштувала обшуки в бізнес-центрі Коломойського, але вони мабуть не стали для нього сюрпризом: подробиці, фото, відео

Співробітники Служби безпеки України в четвер, 22 квітня, ввечері провели обшуки в бізнес-центрі "Millenium", розташованому на вул.Володимирській, 12 в центрі Києва, де розміщується офіс українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це написав і опублікував відповідне фото незадовго до півночі журналіст проекту "Схеми" Михайло Ткач на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Бізнес-центр де розташовується офіс Ігоря Коломойського зараз. Співробітники СБУ. Обшуки тривають з 20:30 і за попередньою інформацією триватимуть ще півтори години", - написав журналіст.

За словами журналіста, Коломойський в коментарі по телефону повідомив, що не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. "Причин обшуків поки не знає. Знаходиться в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ Міленіум немає. Дивиться кіно", - пише Ткач.

Разом з тим, як пише інтернет-видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, попередньо, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження про корупцію в "Центренерго".

За даними ж інтернет-видання "ZN.UA", суд дав дозвіл на проведення обшуків в "Міленіумі" в кінці березня, про що в офісі Коломойського були чудово обізнані. "Дозвіл діє місяць. Оточення Коломойського спокійно чекало гостей вже з 5 квітня. Але СБУ дало фору майже в 4 тижні", - йдеться в замітці.

Близько о пів на другу ночі Ткач написав про завершення обшуків і опублікував відео того, як правоохоронці залишають бізнес-центр.

Як повідомлялося, Коломойський займає четвертий рядок рейтингу найбагатших українців за версією видання Forbes.

На початку березня 2021 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Коломойського.

В Офісі президента у відповідь подякували США за підтримку України на шляху по деолігархізації.

При цьому прес-секретар президента Юлія Мендель назвала введені санкції "символічними" і ухилилася від відповіді на питання, чи будуть введені після цього будь-які санкції щодо Коромойского з боку української влади.