Черга за ковідом: як святили паски в різних регіонах України в 2021 році (фото і відео)

У мережі показали, як святили паски в різних містах України.

Про те, як святкували Великдень в Харкові повідомили в телеграм-каналі "Харків Life".

Там також поділилися фото святкувань:

В Одесі люди забули про рекомендації МОЗ, які не цілувати ікони.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Х ** вая Одеса".

У мережі також поділилися відео як святили паски:

У Львові та області:

У Дніпрі:

На передовій в Торецьку:

Нагадаємо, що 2 травня, християни східного обряду відзначають свято Великодня або Воскресіння Христове. З самого ранку українські політики публікують свої привітання з цим святом.