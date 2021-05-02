Черга за ковідом: як святили паски в різних регіонах України в 2021 році (фото і відео)

У мережі показали, як святили паски в різних містах України.
Про те, як святкували Великдень в Харкові повідомили в телеграм-каналі "Харків Life".
Там також поділилися фото святкувань:
В Одесі люди забули про рекомендації МОЗ, які не цілувати ікони.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Х ** вая Одеса".
У мережі також поділилися відео як святили паски:
У Львові та області:
У Дніпрі:
На передовій в Торецьку:
Нагадаємо, що 2 травня, християни східного обряду відзначають свято Великодня або Воскресіння Христове. З самого ранку українські політики публікують свої привітання з цим святом.