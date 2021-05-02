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Черга за ковідом: як святили паски в різних регіонах України в 2021 році (фото і відео)

Черга за ковідом: як святили паски в різних регіонах України в 2021 році (фото і відео)
12:31 Сьогодні Телеграф

У мережі показали, як святили паски в різних містах України.

Про те, як святкували Великдень в Харкові повідомили в телеграм-каналі "Харків Life".

Там також поділилися фото святкувань: 

В Одесі люди забули про рекомендації МОЗ, які не цілувати ікони. 

Про це повідомили в телеграм-каналі "Х ** вая Одеса".

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Благодатний вогонь привезли до Харкова - на церемонії порушили карантинні правила

У мережі також поділилися відео як святили паски:

У Львові та області:

У Дніпрі:

На передовій в Торецьку:

УПЦ МП привезла Благодатний вогонь в Україні - відео зустрічі

Нагадаємо, що 2 травня, християни східного обряду відзначають свято Великодня або Воскресіння Христове. З самого ранку українські політики публікують свої привітання з цим святом.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 104

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Пасха, Великдень.
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