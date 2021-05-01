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Великдень-2021: де і коли дивитися богослужіння

Великдень-2021: де і коли дивитися богослужіння
10:45 Сьогодні Телеграф

В Україну 2 травня відзначається Великдень для християн східного обряду. Попри те, що храми для вірян будуть відкриті в МОЗ закликають громадян відзначати свято вдома.

Де і коли дивитися трансляції великодніх повідомили ТСН.ua.

Для греко-католицької церкви трансляція пройде в Патріаршому соборі в столиці почнеться о 7:30 ранку 2 травня і триватиме до 11:00. Його можна буде побачити на "Живому телебаченні", "UA: ПЕРШИЙ" і "UA: КРИМ".

Служба з нагоди Великодня для православної церкви України розпочнеться 1 травня о 23:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі. Її можна буде подивитися в Фейсбуці ПЦУ і на YouTube-каналі Михайлівського собору, а також на каналах "UA: ПЕРШИЙ" і "UA: КРИМ".

Пряма трансляція з Києво-Печерської лаври стартує 1 травня о 23:00. Побачити її можна буде на YouTube-каналі Лаври.

Богослужіння в регіонах: 

На Львівщині богослужіння проведе 2 травня о 8:00 ранку Собор Святого Юрія. Пасхальна Утреня розпочнеться о 21:30 1 травня. Її можна буде подивитися в Фейсбуці або на YouTube.

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У Чернівецькій області богослужіння проведе Кафедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці. Архиєрейська Божественна Літургія проведе Великоднє богослужіння 1 травня в 00:00, Божественна Літургія - 2 травня о 7:30 ранку.

На Волині літургія пройде у Свято-Троїцькому Кафедральному Соборі ПЦУ в Луцьку. Трансляцію вестиме "Суспільне. Волинь".

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У Хмельницькій області богослужіння розпочнеться 2 травня в 00:30 в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Його можна буде подивитися онлайн на YouTube-каналі.

На Житомирщині трансляція розпочнеться 1 травня о 23:30 прямо зі Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ, яку можна буде подивитися на YouTube.

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У Вінницькій області в храмі Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться богослужіння 2 травня о 7:30 ранку. Також у Вінниці проведуть трансляцію головного храму ПЦУ, яка відбудеться 2 травня в 00:00.

На Харківщині в 00:00 2 травня богослужіння з храму Св. Іоанна Богослова транслюватимуть в соцмережах. У Фейсбуці можна буде подивитися трансляцію з парафії св. Миколи Чудотворця, яка почнеться о 6 ранку 2 травня.

На Тернопільщині служіння пройде в Почаївській Лаврі. Її покажуть на офіційному YouTube-каналі. Архикафедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці також почне свою трансляцію 2 травня о 6:00 на YouTube.

Нагадаємо, що 28 квітня в Україні вирішили не вводити локдаун на Великдень і травневі свята. 

30 квітня мешканці Харкова та області повідомили, що 1 і 2 травня, в 315 храмах, в літургії візьмуть участь близько 50 тисяч парафіян.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Пасха, Великдень.
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