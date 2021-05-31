Як працює центр масової вакцинації у Львові: з'явився фоторепортаж зі стадіону

Масова вакцинація, що почалася в ряді міст України в суботу, 29 травня, у Львові проходила на великому стадіоні, побудованому до "Євро-2012", - "Арена Львів".

Про це пише в понеділок, 31 травня, агентство УНІАН.

Влада вирішила проводити масову вакцинацію саме на цій локації зважаючи на досить великі розміри: площа приміщень стадіону займає тисячі квадратних метрів.

При цьому, хоч стадіон і розташований на околиці Львова і дістатися туди без автомобіля досить непросто, охочих зробити щеплення в ці вихідні було вдосталь. При цьому влада запустила спеціальний безкоштовний автобус, який виконує кілька рейсів на день, кожну годину - з площі Петрушевича та в зворотному напрямку.

На вході на стадіон і за сумісництвом центр вакцинації стоїть охорона, яка перевіряє, на який час записані бажаючі вакцинуватися, звіряє за списком і пропускає. Поруч чергує бригада "швидкої допомоги" - на всякий випадок. При вході ще один охоронець вимірює температуру.

Усередині хол стадіону розділений на спеціальні зони, в самому залі звучить спокійна музика: "Медики кажуть, що це теж такий психологічний момент - мовляв, людина розслабляється і перестає боятися".

Далі лікар знову звіряє списки, оглядає потенційних кандидатів на щеплення, міряє тиск, розпитує і просить заповнити анкету-згоду.

За іншими столиками фахівці звіряють дані, перевіряють, чи є декларація з сімейним лікарем (якщо немає, то підписати її можна прямо на місці).

Для вакцинації оснащені дві кабінки, в яких працюють дві спеціально навчені бригади медиків (лікарі львівських поліклінік). У кожній - стіл, умивальник, диван і стільці. Вихід з кабінок з протилежного боку - в зону очікування, в якій після щеплення пацієнт повинен півгодини почекати, щоб пересвідчитись, що не виникне реакції організму на вакцину.

У перші два дні роботи Центру вакцинації у Львові вакцинували 1041 людини, серед яких представники львівського ІТ-кластеру та особи старше 60 років, які зареєструвалися в додатку "Дія". Всього ж в додатку зареєстрували понад 20 тисяч жителів області.

Щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Напередодні всіх людей, зареєстрованих в "Дії", обдзвонювали і кожного записували на певний час, щоб не виникало черг.

Щепитися в Центрі можна буде в кожної суботи та неділі з 10:00 до 19:00. Перш за все, такий графік зроблений для людей, які в будні дні з певних причин не можуть вакцинуватися в поліклініці.

Задоволені стартом проекту і львівські чиновники.

"Метою відкриття Центру вакцинації населення є проведення щеплення зараз і в майбутньому, створення своєчасного доступу до вакцин від COVID-19 для якомога більшої кількості дорослого населення України. З огляду на чинні нормативно-правові документи, ЦВН є тимчасовими пунктами щеплень з можливістю зберігати вакцини протягом 24 годин. Весь процес проходить з дотриманням всіх встановлених заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної і соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук і т.д.)", - зазначив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

При цьому у Львівській міській раді кажуть, що вже з наступного тижня, за наявності додаткової вакцини, готові розгортати такі центри в кожному районі міста - торгових центрах і спеціально обладнаних місцях в різних районах Львова.

Як повідомлялося, після відкриття Центрів масової вакцинації від коронавірусу в Києві на вході утворилися черги.