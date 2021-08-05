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Пляжі в Кирилівці знову заполонили медузи: свіжі фото

Пляжі в Кирилівці знову заполонили медузи: свіжі фото
Оновлено 13:38 Сьогодні Телеграф Фейсбук

На пляжах в Кирилівці Запорізької області знову можна побачити медуз, але тепер їх не настільки багато, як було в липні, коли морських істот вивозили вантажівками.

Про це в четвер, 5 серпня, повідомляє на сторінці в Facebook один із туристів, який відпочиває зараз на березі Азовського моря.

Валерій Калниш поділився в мережі фото, де видно, як на цю мить виглядає коса Пересип (північно-східний район курортного селища Кирилівка).

МедузиМедузи

На фото можна побачити, що на березі моря досить-таки багато медуз, але все ж менше, ніж було раніше.

МедузиМедузи

"Їх не так ще багато, щоб вивозити вантажівками, але настрій і купання псують", - пише Калниш.

МедузиМедузи

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в кінці липня в Кирилівці Запорізької області мертвих медуз тоннами вивозили з пляжів.

Нагадуємо, що в Бердянську з Азовського моря виловили медуз і спробували їх приготувати.

Також ми писали, що на початку серпня південний вітер пригнав до берега Бердянська величезну кількість водоростей.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Запорізька область, Відпочинок, Азовське море, Кирилівка.
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