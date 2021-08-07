Харків посеред літа накрило дощем з градом (відео)

Харків в суботу, 7 серпня, раптово накрило дощем з градом. Негода пройшлася по району Північної Салтівки.

Про це повідомив ряд місцевих Telegram-каналів.

Судячи з опублікованих кадрів, дощ був досить сильним, а град падав розміром з великі горошини.

Як пишуть очевидці у соцмережах, негода вирувала лише у окремих районах Харкова, зокрема дощ пройшов на проспекті Тракторобудівників, Лисій горі, вулиці Клочківській. А ось сильний град накрив тільки Північну Салтівку.

Варто зазначити, що така погодна ситуація спостерігається і в інших регіонах України. Зокрема трасу "Одеса-Миколаїв" раптово засипало снігом. Найбільше така погода лякає туристів, які вирушають на відпочинок.

При цьому, синоптики на ці вихідні прогнозували лише незначні дощі на півночі і півдні країни, але погода розпорядилася інакше.

Укргідрометцентр вже попередив про потенційно небезпечні погодні умови у ряді областей. Там оголошений перший рівень небезпеки - жовтий.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Одеській області ураганом зірвало дах зі школи. А у Кам'янець-Подільському порив вітру пошкодив дах старовинної фортеці - головної візитівки міста.