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П'ятниця, 13.08.2021
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Пенсіонер отримав термін через допомогу 8000 грн від держави: як так вийшло

Пенсіонер отримав термін через допомогу 8000 грн від держави: як так вийшло
Оновлено 15:35 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Пенсіонер з Хмельницької області вирішив скористатися правом на отримання 8000 гривень допомоги від держави, яка надавалася в рамках підтримки громадян під час пандемії коронавируса, а разом з нею отримав три роки умовного терміну.

Деталями історії поділився журналіст Антон Комаров в Фейсбук.

Він вказав, що 71-річний Віктор Войковский подав заявку через портал ДІЯ ще в квітні 2021 року і отримав гроші від держави. Тепер його підозрюють в шахрайстві.

Сам пенсіонер каже, що грошей у держави не крав, а просто зареєструвався на порталі.

"Мені могли дати гроші, а могли не дати. Гроші дали, а в підсумку завели на мене справу, що я шахрай", - сказав він.

Журналіст же припустив, що наступного разу справи відкриють проти людей, які взяли кредит за програмою "5-7-9".

"Якої ще допомоги тобі не вистачає від держави, а?", - зазначив він.

Комаров додав, що Віктор Войковский є молодшим науковим співробітником Нітешінского краєзнавчого музею і в липні був нагороджений грамотою Хмельницької облради за багаторічну роботу в галузі журналістики.

Як раніше повідомлялося, разова допомога в розмірі 8000 гривень була обіцяна президентом Володимиром Зеленським ще в кінці 2020 року.

Тоді певні категорії осіб, які зазнали збитків через пандемію могли отримати компенсацію при виконанні ряду умов.

Пізніше стало відомо, що гроші на це виділять з фонду для боротьби з коронавірусом.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Україна, Хмельницька область, Антон Комаров.
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