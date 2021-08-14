П'ять місяців без грошей: шахтарі зважилися на радикальні заходи через борги із зарплати (фото)

Шахтарі державного підприємства "Львіввугілля", які вже п'ять місяців не отримували зарплату, оприлюднили заяву, що будуть пікетувати будівлю Офісу президента і перекривати дороги міжнародного значення.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

Судячи із заяви гірників, якщо до 18:00 15 серпня вони не отримають свої чесно зароблені гроші, то будуть готові до більш радикальних дій.

"Зокрема, до перекриття трас і акцій протесту в столиці, біля Офісу президента", - заявляють шахтарі.



За їх словами, на ДП "Львіввугілля" заборгованість із зарплати становить 5 місяців - тобто з березня 2021 року працівники зовсім не отримували грошей.

Відомо, що гірники на початку серпня вже пікетували біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації, де їм пообіцяли, що гроші надійдуть 15 серпня.

У зв'язку з цим, шахтарі попередили, що будуть чекати до 18:00 того дня, а якщо не отримають свої гроші, то влаштують новий пікет вже у Києві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 липня в селищі Вдале Покровського району Донецької області на шахті стався вибух. У зв'язку з цим постраждали та загинули люди, що працюють там.