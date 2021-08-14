Намагався зґвалтувати: в Одеській області чоловік напав на семирічну дівчинку (фото)

У селі Велика Балка в Одеській області 24-річний місцевий житель намагався вчинити дії сексуального характеру з семирічною дівчинкою.

Про це в суботу, 14 серпня, "Думській" повідомило джерело в прокуратурі.

За даними поліції, постраждала дівчинка з селища Нерубайське. Чоловік напав на неї біля будинку, після чого завдав тілесних ушкоджень і хотів зґвалтувати.

Це помітила сусідка, яка почала кричати та покликала на допомогу чоловіка. Таким чином їм вдалося врятувати дівчинку.

Відомо, що працівники правоохоронних органів помістили затриманого в ізолятор тимчасового утримання. Як кажуть в поліції, раніше фігурант був судимий за грабіж.

У Telegram-каналі "Ху *** я Одеса" з'явилося фото злочинця.

Зараз прокуратура проводить розслідування за ч.3 ст.15, ч.4 ст.152 КК України (замах на зґвалтування неповнолітньої особи, яка не досягла 14-річного віку).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 25 липня в кафе Дніпра відвідувачі зґвалтували 14-річну школярку: подробиці.

Нагадуємо, що 14 липня в російському місті Черкеськ 34-річний раніше судимий чоловік зґвалтував і задушив сусідку-восьмикласницю. За його словами, йому привиділися роги на її голові.

Також ми писали, що 29 липня шестирічну дівчинку Мирославу Третяк, яка 28 липня пішла з дому на прогулянку, знайшли вбитою в смт Старий Салтів Харківської області - зробив злочин 13-річний сусід загиблої.