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Хмари і "килими" з комарів: Кирилівку заполонили комахи (фото, відео)

Хмари і "килими" з комарів: Кирилівку заполонили комахи (фото, відео)
Оновлено 11:11 Сьогодні Телеграф Obozrevatel

Курортне селище Кирилівка в Запорізькій області, пляжі якого ніяк не збираються залишати медузи, в цей раз атакували полчища комарів.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє "РІА Мелітополь".

Комахи через дрібні щілини залітають на світло всередину приміщень і "килимом" покривають все навколо.

У мережі з'явилися фото від місцевих жителів, як зараз виглядають їхні будинки, заповнені комарами.

Комары в КирилловкеКомары в Кирилловке

У ЗМІ пишуть, що цих комах називають одноденками. На цей час в Кирилівці та інших прибережних населених пунктах їх занадто багато і вони літають цілими хмарами.

Перевагою цих комарів в тому, що вони не кусаються, але все-таки не дуже приємно, коли вони тисячами збираються на будь-яких освітлених ділянках.

За словами місцевих жителів, які страждають від нашестя комарів, в такому "оточенні" рот ввечері краще не відкривати, а білявим дівчатам краще ховати голову під капелюхом або косинкою.

"Природа, схоже, сильно образилася на жителів Кирилівки і тих, хто має тут бізнес. Вона неабияк зіпсувала літній сезон", - пишуть в соцмережах.

Спочатку головною пошестю були медузи, які атакували пляжі Азовського узбережжя в Кирилівці. Через них багато туристів відмовилися від путівок, а деякі бази відпочинку змушені були припинити роботу і закритися. Тепер же з'явилися ще й комарі, які не дають спокою як відпочивальникам, так і місцевим жителям.

Ще в липні 2021 року м Бердянськ Запорізької області, на узбережжі Азовського моря, атакували комарі, сонечка і медузи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Кирилівці в кінці липня мертвих медуз виловлювали тоннами та вивозили з пляжів вантажівками.

Нагадуємо, що на береги популярного курортного міста Коблево (Миколаївська область) викинуло безліч мертвих медуз.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 85

Все по темі:

Запорізька область, Азовське море, Кирилівка, Комарі, Комахи.
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