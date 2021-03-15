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Понеділок, 15.03.2021
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В одній з "червоних" областей України вже переповнені три лікарні: що там зараз відбувається
В одній з "червоних" областей України вже переповнені три лікарні: що там зараз відбувається

В одній з "червоних" областей України вже переповнені три лікарні: що там зараз відбувається

В одній з "червоних" областей України вже переповнені три лікарні: що там зараз відбувається
18:24 Сьогодні Телеграф

Три лікарні Прикарпаття для хворих на коронавірус заповнені на всі 100%.

Про це заявив державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

"На Прикарпатті станом на ранок 15 березня три лікарні, які приймають хворих на коронавірус, завантажені на 100%, це Долинська, Галицька і Калузька районні лікарні", - зазначив Савчук.

Він повідомив, що, наповненість 90% становить в таких COVID-лікарнях, Бурштина, Тлумача, Городенки, в Коломийській, Калуській ЦРЛ, Лисецькій і Яремчанській і у двох коронавірусних лікарнях Івано-Франківська.

Головний санітарний лікар Ляшко заразився COVID-19 після вакцинації

Відомо, що з 22 лютого область потрапила в "червону зону". А топовий гірськолижний курорт "Буковель" закрили на карантин з 13 березня.

Нагадаємо, в області спостерігається різкий стрибок кількості захворілих на коронавірус. За минулу добу на Прикарпатті лабораторно підтвердили в 330 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 760 осіб, зафіксували 31 летальний випадок. За весь час пандемії на Івано-Франківщині захворіли майже 73 000 осіб, більше тисячі померли.

Як повідомляв "Телеграф", раніше за станом на понеділок, 15 березня, в Україні зафіксовано 6 792 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19, що на 2 220 менше, ніж добу раніше. При цьому були госпіталізовані майже 2,5 тис. Осіб, видужали майже 3,5 тис. Осіб.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Все по темі:

Прикарпаття, Лікарні, Коронавірус, Covid-19, Івано-Франкивська область.
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