В одній з "червоних" областей України вже переповнені три лікарні: що там зараз відбувається

Три лікарні Прикарпаття для хворих на коронавірус заповнені на всі 100%.

Про це заявив державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

"На Прикарпатті станом на ранок 15 березня три лікарні, які приймають хворих на коронавірус, завантажені на 100%, це Долинська, Галицька і Калузька районні лікарні", - зазначив Савчук.

Він повідомив, що, наповненість 90% становить в таких COVID-лікарнях, Бурштина, Тлумача, Городенки, в Коломийській, Калуській ЦРЛ, Лисецькій і Яремчанській і у двох коронавірусних лікарнях Івано-Франківська.

Відомо, що з 22 лютого область потрапила в "червону зону". А топовий гірськолижний курорт "Буковель" закрили на карантин з 13 березня.

Нагадаємо, в області спостерігається різкий стрибок кількості захворілих на коронавірус. За минулу добу на Прикарпатті лабораторно підтвердили в 330 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 760 осіб, зафіксували 31 летальний випадок. За весь час пандемії на Івано-Франківщині захворіли майже 73 000 осіб, більше тисячі померли.

Як повідомляв "Телеграф", раніше за станом на понеділок, 15 березня, в Україні зафіксовано 6 792 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19, що на 2 220 менше, ніж добу раніше. При цьому були госпіталізовані майже 2,5 тис. Осіб, видужали майже 3,5 тис. Осіб.