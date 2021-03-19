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П'ятниця, 19.03.2021
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Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня
Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня

Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня

Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня
Оновлено 08:37 Сьогодні Телеграф

На ранок п’ятниці, 19 березня, в Україні зафіксовано 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 797 нових випадків більше, ніж за попередні 24 години. Відзначимо, що цей показник встановив новий рекорд, знову побивши трьохмісячний рекорд встановлений в четвер, 18 березня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в Facebook.

Варто відзначити, що останній раз більше 15 тисяч хворих за добу в Україні фіксували аж в 2020 році 4 грудня і тоді ця кількість дорівнювала 15 131 пацієнтам.

Крім того, за останню добу захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник. При цьому за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 444 особи;

летальних випадків – 262;

одужало – 4 592 особи;

здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За весь час пандемії в Україні

 захворіло – 1 519 926 осіб;

 одужало – 1 248 782 особи;

 летальних випадків – 29 515;

 проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

Як повідомляв "Телеграф", 18 березня стало відомо, що в Києві з 00:00 суботи, 20 березня, вводяться жорстокі карантинні обмеження у зв'язку з критичним поширенням коронавірусу. Вони будуть діяти три тижні. На цьому тлі в "Укрзалізниці" уточнили, що потяги по станції Київ будуть ходити в звичайному режимі. Також на тритижневий локдаун може піти і Верховна Рада.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
Перегляди: 85

Все по темі:

Статистика, Максим Степанов, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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