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Після акції біля Офісу президента затримано Влада Сорда: що про нього відомо

Після акції біля Офісу президента затримано Влада Сорда: що про нього відомо
10:04 Сьогодні Телеграф Facebook

Під час акції прихильників засудженого активіста Сергія Стерненко в Києві під Офісом президента України в суботу, 20 березня, поліція затримала одного з найбільш активних її учасників - Влада Сорда (Стафійчука).

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного із найбільш агресивних учасників.  Це - уродженець Вінниччини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У главку поінформували, що слідчий відділ Печерського управління поліції почав кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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У поліції не називають імені затриманого, проте опублікували відео, на якому чоловік розбиває скло двері на вході в будівлю ОП.

Разом з тим, ім'я затриманого, а також деякі подробиці про нього, розповіла на своїй сторінці в Facebook ветеран АТО/ООС на Донбасі, його товариш по службі Лера Бурлакова.

"Хто не в курсі - затриманий вчора під ОП Влад Сорд (Стафійчук) пройшов Майдан, Іловайськ (де отримав травму спини дуже серйозну, коли під обстрілом перекинулася вантажівка). Воював в ПС (Правий сектор - ред.). Втратив в ДАП (Донецький аеропорт - ред.) одного з найближчих друзів - це Сєвєр був, наймолодший загиблий кіборг", - написала Бурлакова в неділю вранці.

Після цього, за її словами, Сорд служив в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" (Сухопутні війська Збройних сил України), в составі котрої воював на шахті Бутівка.

Влад Сорд_1

"Він автор гімну 93 бригади: "..димом завіяна, кулями скроєна, бригада, що робить з людини воїна". Чудовий поет. Згодом працював у прес-службі бригади. Потім разом з дружиною заснував у Вінниці видавництво, писав, виховував котів", - написала Бурлакова.

У коментарях вона також повідомила, що зараз затриманому Сорду "повинні обрати запобіжний захід".

Як повідомлялося, увечері 20 березня в центрі Києва біля будівлі Офісу президента України проходила акція прихильників засудженого одеського активіста Сергія Стерненко, в ході якої деякі учасники розмалювали фасад будівлі різними написами, а також розбили кілька стекол і підпалили табличку "Президент України".

Активіста Сергія Стерненко засудили до 7 років ув'язнення за нібито викрадення в 2015 році депутата однієї з райрад Одеської області Сергія Щербіча з проросійської партії "Родіна".

19 березня на черговому засіданні суду Стерненко залишили під вартою.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
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Все по темі:

Хулиганство, Акция, Ветеран, Офис Президента, Затримання, Влад Сорд.
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