Чи може нещеплена дитина ходити до школи - роз’яснюємо рішення Верховного суду України

Станом на п'ятницю, 26 березня, від COVID-19 в Україні вакцинувалось майже 175 тисяч осіб, заяви подали майже 375 тисяч. У четвер держава отримала 1,8 мільйона одиниць китайського препарату CoronaVac. Наразі, це третя вакцина після американської Pfizer/BioNTech та індійської Covishield/AstraZeneca, яка пройшла сертифікацію в нашій країні. За прогнозами вчених, до кінця року необхідна кількість українців не щепиться. Одним з основних факторів вчені та медики називають велику кількість антивакцинаторів в Україні.

В контексті цього питання в суспільстві активно обговорюють можливість обмеження прав громадян, які не отримають вакцину або відмовляться від вакцинації. Цього тижня Верховний суд підтвердив заборону дітям без щеплень ходити в державні навчальні заклади. Таке рішення пояснюється тим, що держава зараз хоче бути впевненою в безпеці життя і здоров’я всіх учасників процесу освіти, включаючи дитину.

В одному з наших матеріалів про освіту під час карантину ми вже писали, що Конституція України ставить безпеку життя та здоров’я вище ніж право на освіту (статті 3 та 53).

По суті право дитини навчатися не порушується, тому що для тих, хто не робить щеплення є альтернативні способи освіти - дистанційно, онлайн тощо.

Але не всім підходять такі варіанти. Низка батьків, які відмовляються робити щеплення через здоров’я дитини, сильно обурилися у соціальних мережах таким рішенням ВСУ.

"Телеграф" звернувся до експертів з адвокатської компанії "Клочков та партнери". Юрист Олег Бодак пояснив…

Як насправді працює рішення Верховного суду?

"04 лютого 2021 року в першому читанні було прийнято ЗУ "Про систему громадського здоров’я", який містить статтю (ч. 4 ст. 14) із прямою вказівкою: "Фізичні особи зобов'язані проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках". Верховний суд постановив (справа №331/5291/19), що наказ директора про відсторонення не щепленої за віком дитини від занять є цілком законним та відповідним справедливому балансу конкурентних інтересів особи та суспільства в цілому", - каже Бодак.

Але у цій постанові є неточність, яка створює розбіжність. Директор не може не пустити учня до навчання в школі.

"В Україні не визначено механізм відсторонення учня від освітнього процесу у разі не проходження вакцинації. Ба більше, посадові інструкції керівництва закладів освіти не містять повноважень, функцій та інструкцій з проведення такого відсторонення на підставі не вакцинації учня. Остаточно, заборона обмеження права на освіту, незалежно від стану здоров’я, демонструє істотну законодавчу прогалину з обов’язком щеплення та можливості відвідування школи лише прищеплених дітей", - додає Бодак та відповідає на питання…

Як відстояти право дитини ходити до школи, а не альтернативно отримувати навчання?

"Не щеплена дитина може відвідувати школу, проте лише за виключних обставин. З метою захисту інтересів дитини, ваш учень/учениця може цілком уникнути обов’язкового щеплення і бути допущеним до відвідування навчального закладу. У разі відмови такого доступу до школи, ви зможете отримати таке право у судовому порядку. Задля доведення такої невідповідності щеплення інтересам дитини, у неї повинні бути наявні відповідні протипоказання, що роблять такі щеплення лише шкідливими для дитини. До прикладу, внаслідок щеплення у дитини виникали серйозні алергічні реакції, нервові розлади або ж інші, що зазначені у документах МОЗ", - розповідає Бодак.

Поки існує колізія в законодавстві, будь-які рішення та поправки можна обійти, уникнути або оскаржити. Отже, на думку Олега Бодака, ця постанова має бути анульована:

"Також, такі обов’язки є невідповідними іншим фундаментальним правам та свободам, зокрема, праву на обов’язкову середню освіту. На власний погляд, таке втручання в особисте життя превентивного характеру, тобто задля уникнення можливих хвороб в майбутньому, є далеко не відповідним міжнародним стандартам індивідуальних прав, і надалі повинне бути скасоване".