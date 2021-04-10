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Ляшко відповів, хто першим в Україні отримає вакцини Pfizer і Coronavac

Ляшко відповів, хто першим в Україні отримає вакцини Pfizer і Coronavac
Оновлено 17:21 Сьогодні Телеграф

В Україні визначили категорії громадян, які перші отримають укол вакциною Pfizer і Coronavac. Вакцинація препаратом Coronavac почнеться в Україні 12-13 квітня.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Українська правда.

За його словами, 14-15 квітня в Україну надійдуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

В першу чергу прищеплювати її будуть мешканцям будинків престарілих, а також співробітникав цих установ. Вони потрапляють під перший етап вакцинації. Також щеплення зроблять працівникам ДСНС і прикордонникам, що потрапляють під третій етап вакцинації.

Крім того, Ляшко розповів, що в кінці березня в країну надійшло 215 тисяч доз китайської вакцини Coronavac. Вакцинація цим препаратом може ропочатися вже з понеділка, 12 квітня.

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Першими вакцину отримають:

  • громадяни з інвалідністю, а також люди, які доглядають за ними;
  • причетні до організації та проведення ЗНО-2021;
  • спортсмени олімпійці і параолімпіййци, які будуть захищати честь країни на іграх 2021;
  • співробітники правоохоронних органів;

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні повинна бути своя вакцина від коронавирусу.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Вакцина, Pfizer, Виктор Ляшко, CoronaVac.
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