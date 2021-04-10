Ляшко відповів, хто першим в Україні отримає вакцини Pfizer і Coronavac

В Україні визначили категорії громадян, які перші отримають укол вакциною Pfizer і Coronavac. Вакцинація препаратом Coronavac почнеться в Україні 12-13 квітня.
Про це під час зустрічі з журналістами заявив Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Українська правда.
За його словами, 14-15 квітня в Україну надійдуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
В першу чергу прищеплювати її будуть мешканцям будинків престарілих, а також співробітникав цих установ. Вони потрапляють під перший етап вакцинації. Також щеплення зроблять працівникам ДСНС і прикордонникам, що потрапляють під третій етап вакцинації.
Крім того, Ляшко розповів, що в кінці березня в країну надійшло 215 тисяч доз китайської вакцини Coronavac. Вакцинація цим препаратом може ропочатися вже з понеділка, 12 квітня.
Першими вакцину отримають:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні повинна бути своя вакцина від коронавирусу.