"Санкції - це швидке реагування": Єрмак розповів, наскільки законні резонансні рішення РНБО

Санкції проти ряду осіб і компаній, що вводяться РНБО останнім часом, є абсолютно законними. Це реакція на загрози національній безпеці на основі аналізу інформації, наданої СБУ.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами чиновника, не варто плутати режим санкцій і кримінальний процес. Правоохоронні органи також повинні проводити роботу у відповідних випадках. При цьому санкції не можуть бути прийняті по відношенню до персони або компанії просто так. Це можливо зробити лише після отримання інформації від уповноваженого органу.

Єрмак підкреслив, під час гібридної війни на Україну застосовуються різні засоби тиску, що має на меті нашкодити державі. Крім військових, противник може використовувати і мережі контрабандистів і інші злочинні організації. Саме тому країні доводиться постійно відповідати на нові виклики і загрози в тому числі за допомогою санкцій.

Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти 15 фізичних та 95 юридичних осіб.