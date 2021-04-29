Прибирання - це важливо: ПЦУ закликала не забувати про найголовніше в Чистий четвер

29 квітня в цьому році випало на важливий для православних християн свято - Чистий четвер. Однак, багато хто його сприймає лише як привід провести генеральне прибирання в будинку і черговий раз прийняти душ.

Православна Церква України, на своїй сторінці в facebook озвучила справжню суть дня для віруючих.

"Це не про генеральне прибирання власних приміщень, миття вікон, посуду або прання. Це день очищення власної душі", - відзначають в Церкві.

Чистий Четвер для християнина, це в першу чергу, очищення душі. Саме в цей день Страсної седмиці сталася Таємна Вечеря, під час якої Ісус ввів Святе Причастя. Під час цього Таїнства Церкви віруючі очищаються від гріхів, і відбувається єднання з Богом.

"Прибирання - це корисна і гарна річ, але при приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше - зустріти свято з чистою душею", - відзначили в ПЦУ.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, як проходять основні традиційні ритуали на Чистий четвер.

Раніше, "Телеграф" писав, як правильно себе вести в останні 7 днів перед Великоднем.