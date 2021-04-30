"Христа ради, перестаньте стріляти!" Митрополит Онуфрій висловився про Донбас перед Великоднем (відео)

Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до всіх, від кого залежить збройний конфлікт на Донбасі з проханням відновити режим "тиші" і звільнити заручників.

Про це 30 квітня повідомили в його Фейсбуці.

Онуфрій звернувся до людей, які впливають на збройний конфлікт на сході України, на Донбасі.

"Заради Христа, припиніть стріляти, хоча б у Великодні дні", - сказав у своєму зверненні він.

Він також закликав до звільнення полонених, щоб "вони змогли це великий світлий день Пасхи Христової зустріти в своїх сім'ях".

Відео зі зверненням Блаженнішого:

Нагадаємо, що 28 квітня, в результаті обстрілу бойовиків РФ на Донбасі 1 військовий ВСУ постраждав

Водночас з тим патруль ОБСЄ зафіксував на Донбасі на непідконтрольній Україні території озброєння і військову техніку, які знаходяться там з порушенням ліній відведення.

Раніше політолог розповів, як Зеленський може розв'язувати проблему з Донбасом без угоди з Путіним.