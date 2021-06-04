"Кадри, які ще не публікували": ролик з тієї самої фотосесії в Дубаї виставлять на аукціон (фото)

Можливий організатор скандальної зйомки в Дубаї Віталій Гречин виставив на аукціон раніше невідоме відео з дівчатами, які брали участь в оголеній фотосесії на балконі готелю в ОАЕ

Про це повідомляє Daily Star.

Він вирішив продати права на 26-секундний відеоролик "тому, хто більше заплатить".

"Ці кадри ніколи не публікувалися, тому їх бачив тільки поточний власник. Тепер ролик буде належати виключно переможцю аукціону, який зможе використовувати його, поширювати або продавати на свій розсуд", - йдеться у підписі на сайті аукціону.

Як повідомлялося, 3 квітня в Дубаї було затримано 40 осіб за оголену фотосесію на балконі одного з хмарочосів Дубая.

Повідомляється, що серед заарештованих було 11 українок і вісім росіянок. Хоча в посольстві РФ в ОАЕ заявили, що в числі оголених моделей дівчат з Росії не було.