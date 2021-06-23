Україна вводить обмеження на в'їзд через новий "дельта" -коронавірус: подробиці

Україна з 25 червня вводить обов'язкові експрес-тести на коронавірус в пунктах пропуску для громадян, які прибули з країн з високою кількістю виявлених випадків зараження штамом коронавірусу COVID-19 "Дельта".

Про це повідомляє в середу, 23 червня, прес-служба Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на заступника міністра - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

"Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). Вказана норма почне діяти з 25 червня 2021 р", - йдеться в інформації.

За його словами, такі заходи були схвалені в середу на засіданні Кабінету міністрів для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні.

"До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні", - підсумував головний державний санітарний лікар.

Як повідомлялося, станом на 23 червня в Україні виявили два випадки зараження коронавірусом типу "Дельта".