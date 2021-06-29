Майже дві сотні потопельників з початку місяця: рятувальники б'ють на сполох і нагадують про правила безпеки на воді

188 загиблих на воді українців - така невтішна статистика за неповний перший місяць літа. За словами рятувальників, головною причиною трагедії стає порушення правил безпеки. Серед них лави першості займають купання на диких пляжах і плавання в нетверезому стані.

Про це повідомляється у вівторок, 29 червня, на сайті Держслужби України з НС.

Згідно з інформацією, серед 188 загиблих на воді 34 - діти.

Рятувальники попереджають - уникнути неприємностей можна, якщо дотримуватися елементарних правил безпеки:

Відпочивати на березі й плавати можна тільки в спеціально обладнаних місцях;

Не залишайте без нагляду дітей і не відпускайте їх одних до водойми;

Не пірнайте і не запливайте далеко в незнайомих місцях, особливо якщо ви плаваєте наодинці;

Не стрибайте у воду з непризначених для цього об'єктів;

Не купайтеся нетверезими;

Не підпливайте до катерів або інших суден, які проходять поблизу;

Рекомендована температура води - вище +17 ° С;

Звикайте до води поступово, починаючи з 20 хв купання, додаючи по 3-5 хвилин за раз;

Не плавайте на човнах в шторм.

Всього ж з початку року на водоймах України потонула 521 осіб, в тому числі 53 дитини.

Як повідомляв "Телеграф", один з кричущих випадків стався в Запоріжжі. Там на Центральному пляжі прямо на очах відпочиваючих потонула дитина: дорослі просто не прийшли йому на допомогу.

Також відбувся ряд випадків з надувними матрацами. Так, в Київському морі загинули чоловік і дві його дочки: батьки плавали з дітьми на матрацах, але сильний вітер відніс їх від берега.

Трагедією могла закінчитися і НП в Кирилівці. Там на надувному матраці в море віднесло трьох дітей. Матрац в 500 метрах від берега наздогнали поліцейські на катері.