Майже дві сотні потопельників з початку місяця: рятувальники б'ють на сполох і нагадують про правила безпеки на воді

188 загиблих на воді українців - така невтішна статистика за неповний перший місяць літа. За словами рятувальників, головною причиною трагедії стає порушення правил безпеки. Серед них лави першості займають купання на диких пляжах і плавання в нетверезому стані.
Про це повідомляється у вівторок, 29 червня, на сайті Держслужби України з НС.
Згідно з інформацією, серед 188 загиблих на воді 34 - діти.
Рятувальники попереджають - уникнути неприємностей можна, якщо дотримуватися елементарних правил безпеки:
Всього ж з початку року на водоймах України потонула 521 осіб, в тому числі 53 дитини.
Як повідомляв "Телеграф", один з кричущих випадків стався в Запоріжжі. Там на Центральному пляжі прямо на очах відпочиваючих потонула дитина: дорослі просто не прийшли йому на допомогу.
Також відбувся ряд випадків з надувними матрацами. Так, в Київському морі загинули чоловік і дві його дочки: батьки плавали з дітьми на матрацах, але сильний вітер відніс їх від берега.
Трагедією могла закінчитися і НП в Кирилівці. Там на надувному матраці в море віднесло трьох дітей. Матрац в 500 метрах від берега наздогнали поліцейські на катері.