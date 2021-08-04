Влада урізає субсидії - яким областям загрожують зміни

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Середа, 04.08.2021
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10:29 Сьогодні Телеграф Слово і діло

Субсидії в Україні будуть рахувати за різними нормативами. Після змін в правилах призначення субсидій, Мінсоцполітики змінює норми споживання комунальних послуг.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України в Facebook. 

Підвищені соціальні норми споживання в опалювальному сезоні з 1 жовтня збережуть тільки в регіонах "червоної зони" по коронавірусу. Області, які потраплять в неї, будуть мати збільшені на 50% норми споживання газу, гарячої води та електроенергії, як і минулого року.

Регіони в зеленій, жовтій і помаранчевій зонах отримають зменшення на 50% в порівнянні з 2020 роком. Міністр соцполітики Марина Лазебна зазначила, що таким чином держава надасть підтримку постраждалим регіонам в пандемію.

Зараз вся Україна знаходиться в зеленій зоні, і якщо вдасться утримати коронавірус під контролем, у всій країні з 1 жовтня норми щодо газу, воді та електроенергії для субсидій зменшаться вдвічі.

У 2020 році норми збільшили у зв'язку з тим, що люди перебували вдома, а їхні доходи впали. При цьому багато українців продовжують працювати віддалено з дому і дотепер.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Субсидії, Міністерство соціальної політики, Комунальні тарифи, споживчі нормативи.
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