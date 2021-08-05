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Рейтинг Зеленського стрімко падає - результати соцопитування

Рейтинг Зеленського стрімко падає - результати соцопитування
10:26 Сьогодні Телеграф ОПУ

В Україні зростає кількість людей незадоволених державною політикою і тих, кому ледве вистачає на життя. На тлі цього стрімко падає особистий рейтинг президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології.

Всього за місяць - з опитування в червні 2021 року, рівень довіри до дій президента знизився з 34,1% до 29,3%. Відповідно зросла кількість тих, хто Зеленського не схвалює - за місяць майже на 4% - до 56,1% опитаних.

рейтинг Зеленського

(Фото: КМІС)

Також більшість опитаних проголосували "за" те, щоб провести позачергові вибори глави держави.

вибори президента

(Фото: КМІС)

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У невдоволення українців рівнем життя і впевненості в тому, що країна йде неправильним шляхом (68,7% опитаних) є конкретні причини. Серед запропонованих в опитуванні українці назвали війну на Донбасі, корупцію, тарифи та безробіття головними проблемами України.

проблеми КМІС

(Фото: КМІС)

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Опитування проводили 22-29 червня і 24 липня -1 серпня 2021 методом особистого опитування. У липні-серпні опитали 2028 респондентів старше 18 років в 105 населених пунктах України.

Найближчими конкурентами Зеленського стали Петро Порошенко і Юлія Тимошенко - "Телеграф" опублікував результати рейтингів.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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КМИС, Рейтинг президента, Володимир Зеленський, Президент України, Соцопитування, Київський міжнародний інститут соціології.
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