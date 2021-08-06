Вводяться спеціальні мітки: в Україні придумали, як убезпечити туристів від COVID-19

Державне агентство з розвитку туризму України (ДАРТ) у зв’язку зі значним зростанням нових випадків коронавірусу пропонує ввести спеціальну мітку для готелів з повністю вакцинованим персоналом.

Про це у п’ятницю, 6 серпня, йдеться у заяві ДАРТ на сторінці у Facebook.

Так, готелям України радять найближчим часом організувати вакцинацію свого персоналу, звернувшись з документами безпосередньо у держагентство.

Після вакцинації всього персоналу, заклад розміщення зможе отримати так званий "знак безпеки" у вигляді наліпки, що свідчитиме про безпечність цього готелю для туристів.

Крім того, такі готелі внесуть у список ДАРТ та оприлюднять на офіційному сайті держагентства.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я заговорили про надання "пільг" вакцинованим українцям. Йшлося про "поблажки" в умовах локдауну для підприємств, на яких працюють вакциновані працівники.

Також "Телеграф" повідомляв, що привабливі заохочення для вакцинованих громадян запропонували у Чехії і Польщі.