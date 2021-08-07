Green Grey задумали провести концерт на День незалежності в секретному місці

Гурт Green Grey, навколо якого продовжує розпалюватися скандал, все-таки проведе свій концерт на День незалежності. На ньому музиканти представлять новий альбом "Спичка".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів соліст гурту Дизель.

"Зараз ми займаємося пошуками гарної локації, і вона буде таємною. Ми озвучимо її в останній момент. Я хочу зробити цей концерт набагато більш масштабним. Набагато. Зараз займаюся організаційними питаннями. Я пам'ятаю, як ще у 80-ті роки я робив такі заборонені концерти хеві-металевих груп. Ми собі тихо збиралися в підвалах і грали один для одного. Я думаю, що ми влаштуємо в Києві щось таке середнє між квестом і пошуком забороненого концерту ", - розповів Дизель.

Нагадаємо, що гурту Green Grey відмовили в участі в збірному концерті до Дня незалежності України. У гурті заявили, що причиною стали їхні пісні російською мовою, які "не вписалися в концепцію".

В Офісі президента ж кажуть, що причиною стало відео соліста групи Муріка, на якому він висловлюється про мовний закон.

Згодом музиканти запланували провести сольний концерт гурту 24 серпня, але і його організатори скасували.