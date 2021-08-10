Овочі подешевшали, а цукор подорожчав - як змінилися ціни в Україні в серпні

В Україні за липень 2021 року в порівнянні з попереднім місяцем подорожчали м'ясо, макарони, риба, яйця і вершкове масло. При цьому значно подешевшали одяг і взуття, що актуально для батьків школярів.

Дані щодо змін цін опублікувала Держслужба статистики.

Згідно з інформацією з харчових продуктів в ціні впали лише овочі - на більш ніж 8%, що пов'язано з їх сезонністю. Подешевшали також соняшникова олія, сало і фрукти. Але законсервувати варення дешевше не вийде - в ціні, в порівнянні з червнем, злетів цукор - на 6,7%.

(Фото: Держстат)

Дорожче стало платити за комунальні послуги - основною статтею подорожчання став природний газ - липневий тариф на нього виріс практично в усіх регіонах.

Також на початок серпня стало дорожче відправитися на відпочинок або поїсти в ресторані. В середньому по Україні в липні ціни на автоперевезення виросли на майже 2,5%, а послуги ресторанів і готелів обійдуться дорожче на 1,2%. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2020 року, то зростання виглядає істотніше - за рік ціни на проїзд в автотранспорті виросли на 12%.

(Фото: Держстат, відносно липня 2021)

Алкоголь і сигарети подорожчали за рік на більш ніж 10%, і це ще не межа. Раніше "Телеграф" писав, що ціни можуть злетіти через законодавчих ініціатив.