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Під кінець дня Red Bull прокоментували скандальну зйомку на Софіївській площі

Під кінець дня Red Bull прокоментували скандальну зйомку на Софіївській площі
Оновлено 22:35 Вт, 10 Серпень 2021 Телеграф Фото: Твиттер

У компанії Red Bull вибачилися за скандал з дріфтерами, що влаштували заїзд по Софіївській площі в Києві.

Їх повідомлення оприлюднено в сторіз в офіційному інстаграм-акаунті української філії.

"На жаль сталося так, що ми не дотрималися всіх необхідних процедур. Це було недоліком з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо", - сказано в повідомленні.

У компанії відзначили, що з самого початку керувалися правилом залишити Софіївську площу в первісному вигляді і роботи з прибирання тривають.

Тим часом, прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що машини, які брали участь в зйомках відео були вилучені.

"Станом на 19.30 обидві машини вилучені, проводяться слідчі дії", - написала вона.

До цього в прокуратурі оцінили збиток від дій дрифтерів в 50 тисяч гривень. Відповідальним особам може загрожувати до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років її позбавлення.

Як повідомлялося раніше, "заїзд" пройшов в 10 серпня о 7:30. Самі організатори акції заявили, що вона була узгоджена з поліцією.

У поліції пізніше відповіли, що ніяких дозволів вони не давали.

Примітно, що серед учасників акції була українська реп-виконавиця Alyona Alyona.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Red Bull, Київ, скандали.
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