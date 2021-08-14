"Зате надійно": в київському тролейбусі помітили чоловіка в супер-масці (фото)

У Києві в одному з тролейбусів помітили пасажири, на якому був суперзахист від коронавірусу - прозорий екран-щиток, а під ним ще й тканина.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє "Типове Голосіїве" на сторінці в Facebook.

Випадок стався у Голосіївському районі столиці.

Там пасажири тролейбуса помітили чоловіка, обличчя якого прикривав захисний прозорий екран-щиток, а під ним була біла тканина з прорізами для очей.

Судячи з усього, чоловік вирішив, що так йому буде безпечніше і шансів заразиться на коронавірус стане менше.

"30 тролейбус. Напевно, вже хворів. Але більше ризикувати не хоче", - написали в пабліку під фото.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що симптоми коронавірусу COVID-19 при інфікуванні штамом "Дельта" відрізняються від інших штамів і можуть бути ще серйознішими.

Нагадуємо, що мутований варіант коронавірусу "Дельта" зафіксували в Житомирській області. Тут його виявили у 20 пацієнтів, одна з яких померла.

Також ми писали, що в США виявили більш смертоносний і заразний штам коронавірусу "Йота". Його поки що в Україні не виявили.