"Зате надійно": в київському тролейбусі помітили чоловіка в супер-масці (фото)

У Києві в одному з тролейбусів помітили пасажири, на якому був суперзахист від коронавірусу - прозорий екран-щиток, а під ним ще й тканина.
Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє "Типове Голосіїве" на сторінці в Facebook.
Випадок стався у Голосіївському районі столиці.
Там пасажири тролейбуса помітили чоловіка, обличчя якого прикривав захисний прозорий екран-щиток, а під ним була біла тканина з прорізами для очей.
Судячи з усього, чоловік вирішив, що так йому буде безпечніше і шансів заразиться на коронавірус стане менше.
"30 тролейбус. Напевно, вже хворів. Але більше ризикувати не хоче", - написали в пабліку під фото.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що симптоми коронавірусу COVID-19 при інфікуванні штамом "Дельта" відрізняються від інших штамів і можуть бути ще серйознішими.
Нагадуємо, що мутований варіант коронавірусу "Дельта" зафіксували в Житомирській області. Тут його виявили у 20 пацієнтів, одна з яких померла.
Також ми писали, що в США виявили більш смертоносний і заразний штам коронавірусу "Йота". Його поки що в Україні не виявили.