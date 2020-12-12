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Субота, 12.12.2020
Рішення суду в Гаазі щодо Криму та Донбасу буде вкрай болючим для Путіна - експерт
Рішення суду в Гаазі щодо Криму та Донбасу буде вкрай болючим для Путіна - експерт
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Рішення суду в Гаазі щодо Криму та Донбасу буде вкрай болючим для Путіна - експерт

Рішення суду в Гаазі щодо Криму та Донбасу буде вкрай болючим для Путіна - експерт
11:34 Сьогодні Телеграф Володимир Путін (фото - pronedra.ru)

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі офіційно заявив про підстави для початку офіційного розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності на сході України та в Криму. Чому це важливо - і наскільки ймовірним є, що Росію рано чи пізно притягнуть до відповідальності? Своєю думкою з «Телеграфом» поділився доктор юридичних наук екс-постпред президента України в АР Крим Борис Бабін.

«Рішення Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про початок розслідування військових злочинів і злочинів проти агресії досить важливе. Хоча цей етап і проміжний, але він відкриває дорогу вже до судового розгляду, - пояснює експерт. - Наприклад, тепер в будь-якому випадку буде рішення суддів МКС щодо ситуації в Україні, як мінімум у питанні відкриття кримінального провадження».

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Дані рішення, крім безпосередньо покарання міжнародних злочинців, створюють важливі прецеденти, впевнений Борис Бабін.

МКС повинен визначити природу конфлікту в Україні - внутрішній він чи міжнародний, так як це впливає на кваліфікацію військових злочинів. Також МКС має визначитися зі своєю юрисдикцією по Криму, оскільки він повноважний в цій справі розслідувати злочини тільки на території України.

 Рішення суду в Гаазі щодо Криму та Донбасу буде вкрай болючим для Путіна - експерт

«Думаю, в обох випадках досить очевидне, прогнозоване рішення МКС про український Крим і міждержавний конфлікт на Сході буде вкрай болючим для Російської Федерації, - підкреслює екс-постпред президента України в АР Крим. - Багато скептиків заявляють, що провадження в МКС - це, по-перше, довго і, по-друге, ніхто не зобов'яже РФ видати в Гаагу обвинувачених та підсудних. На це можна заперечити, що вчинені з 2014 року злочини терміну давності не мають. Крім того, абсолютно всіх обвинувачених Росія «заховати» не зможе, адже це тисячі осіб, включаючи безпосередніх виконавців. Наприклад, міжнародними злочинцями є всі працівники кримських «військкоматів», які здійснюють незаконний «призов». Крім того, ряд обвинувачених може перебувати і на підконтрольній території України, тому доступ до них у МКС буде досить простим».

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Також характерна, за словами Бориса Бабина, спроба окремих посадових осіб влаштовувати самопіар з фотосесіями з Гааги.

«Варто зазначити, що базовий вал доказової бази для МКС було зібрано в 2014-2015 роках, а також значиму його частину допомогли сформувати правозахисні організації, - говорить експерт. - На жаль, в Україні не прийнято зміни до Кримінального кодексу щодо Римського статуту. Втім, саме обмеженість можливостей вітчизняних правоохоронців вплинула на нинішнє рішення Офісу прокурора МКС. Адже якщо міжнародні злочини можна ефективно розслідувати на національному рівні, то МКС в рамках Римського статуту справу відкрити не може».

Раніше політолог розповів «Телеграфу», чому трибунал для Лукашенка цілком імовірний, а ось з Путіним буде складніше.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Гаага, Судьи, МКС, Росія, Крим, Донбас, Борис Бабин, Україна.

Автор:

Телеграф
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