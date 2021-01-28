За прикладом Путіна: чим загрожує Україні закон Зеленського про референдум

Законопроєкт про народовладдя через референдум, який 26 січня підтримала Верховна Рада, потрібен Україні. Але логічніше було б починати не із всеукраїнського, а з місцевих референдумів. Чому - розповів «Телеграфу» професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань.

"Мати закон про референдум з виписаною процедурою - нормально. В країні повинен бути такий закон, - підкреслює Олексій Гарань. - Колишній був прийнятий в 1991 році, ще до здобуття незалежності. І називався "Закон про всеукраїнський та місцеві референдуми". При цьому потрібно розуміти, що референдум - непроста річ. Якщо порівняти з молотком, то з його допомогою можна побудувати будинок або розбити голову, вбити цвях в кришку труни..."

За словами професора, референдум - демократична процедура, але може використовуватися і не в демократичних цілях.

Як позитивний приклад Олексій Гарань призводить референдум про підтримку Акту про незалежність України. Верховна Рада проголосила незалежність нашої країни. А щоб підвищити легітимність Акту, питання винесли на референдум. І ми отримали переконливу перемогу.

«Негативний приклад - Конституція Росії 1993 року прийнята в обхід парламенту, на референдумі. І заклала майбутню авторитарну модель правління, яка перетворилася згодом у режим Путіна, - зазначає Олексій Гарань. - В Україні був референдум 2000 року, теж за так званою народною ініціативою. Серед організаторів був у тому числі Віктор Медведчук. Там штучно наганяли явку. Найбільша була в Закарпатській області. Жартували, що «гірці спустилися на полонину», щоб проголосувати за двопалатний парламент. Було дозволено голосувати за 2 тижні до голосування, були численні вкиди. Приклад референдуму в лукашенківському стилі. Добре, що його результати тоді не затвердили...»

Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» звертає увагу, що в США ніколи не було загальнонаціонального референдуму. У Німеччині після Другої світової війни - теж. А ось Гітлер для встановлення своєї влади використовував плебісцит.

«При цьому місцеві референдуми проводять і в США, і в Німеччині, - продовжує Олексій Гарань. - Так що логічніше було б і у нас спочатку проводити місцеві референдуми, прийняти закон саме про них. Щоб навчити людей орієнтуватися в певних питаннях спочатку на місцевому рівні. Розуміти важливість своїх рішень. Відповідальність за них. Будувати чи не будувати міст. Закривати або відкрити сміттєпереробний завод. У нас парадокс в тому, що люди не можуть створити ОСББ, провести збори мешканців багатоквартирного будинку, але на загальнонаціональний референдум будуть йти - і голосувати по найважливіших питаннях».

На думку Олексія Гараня, прийнятий документ може бути небезпечним для країни.

«Тут закладені великі ризики, - попереджає експерт. - Можна зібрати 3 млн голосів і винести на референдум питання, яке буде розколювати країну. І та ж ОПЗЖ буде цим користуватися. Скасовувати на референдумі закони або частини законів - теж популізм, який може мати небезпечні наслідки».

Зазначимо, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія погрожував нардепам від цієї політсили виключенням з фракції, якщо вони не підтримають законопроєкт президента про всенародний референдум.

Двоє з присутніх представників "Слуг народу" документ не підтримали.