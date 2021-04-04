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Через тиждень після виборів ЦВК оголосила переможця на довиборах в Раду на 87 окрузі

Через тиждень після виборів ЦВК оголосила переможця на довиборах в Раду на 87 окрузі
09:01 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк оголошений переможцем на довиборах до Верховної Ради на 87 окрузі (Івано-Франківська область).

Про це повідомляється на офіційно ресурсі ЦВК.

За даними виборчкому, за Вірастюка проголосувало 31,25% виборців. Таким чином кандидат від "Слуги народу" обійшов головного суперника - Олександра Шевченко ("За Майбутнє") з відривом в 749 голосів.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Коушілінскій набрав 28,86% голосів.

Результати голосування:

голоси

Варто відзначити, що довибори до Верховної Ради на 87 окрузі відбулися ще 28 березня. Весь тиждень члени виборчих комісій не могли підвести їх підсумки, так як процес блокувався.

Так, в одному зі скандалів був замішаний інший "слуга народу" - Микола Тищенко. 

Нагадаємо, що за результатами екзит-полу групи "Рейтинг", самовисуванець Олександр Шевченко займав перше місце на виборах у 87 окрузі. 

При цьому, раніше Зеленський не приховував свого піару спортсмена Вірастюка, який балотувався в народні депутати.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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ЦВК, Василь Вірастюк.
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