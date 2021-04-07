Скачать
Середа, 07.04.2021
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію

Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема

Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Оновлено 13:03 Сьогодні Телеграф

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук та віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков виступили за перенесення переговорів по Донбасу з Мінська в інше місто "в нейтральній і демократичній країні", на роль якої Білорусь більше не підходить. Експерти проаналізували ці заяви для "Телеграфа".

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього (UIF) Ігар Тишкевич підкреслює, що останнім часом ми бачимо явний параліч зустрічей в рамках ТКГ.

"Російська сторона активно просуває участь представників ОРДЛО як рівноправних учасників переговорів. ОБСЄ цьому не перешкоджає. Українська делегація навіть покидала переговори через це, - нагадує експерт. - Сам процес переговорів досить давно проходить в онлайн-форматі. З огляду на проблеми з пошуком компромісів, Україні вигідно взяти паузу в переговорах і показати неприйнятність російської позиції. При цьому вибудовувати можливості для майбутнього діалогу. І якби не було можливості говорити про перенесення майданчика, її варто було б придумати".

Другим резоном для перенесення переговорів з Мінська в інше місце Ігар Тишкевич називає негатив, що наростає щодо України в риториці білоруської влади.

"На економічних зв'язках між Україною і Білоруссю дипломатичний конфлікт поки не особливо позначився. Але політичні відносини, судячи з обміну досить різкими заявами, знаходяться якщо не в режимі  зими", то в режимі "глибоких заморозків". Україна змушена відповідати на випади оточення Лукашенко, та і його самого теж. Але оскільки економічних програм сторони намагаються не торкатися, треба робити політичні кроки, - пояснює експерт. - Їх не так багато. І відхід з мінського майданчика як з місця переговорів - один з таких. Для України це важливий символічний крок. Білорусі ж знаходження переговорного майданчика саме в Мінську було важливим для поліпшення контактів із Заходом. І це спрацювало у 2014-му. Але зараз, коли відносини ці серйозно зіпсовані, фактор Мінська як місця переговорів не має особливого значення і для Лукашенка. Загалом, Україна отримує час і відправляє політичний сигнал Мінську. Мінськ поки нічого особливо не втрачає, але сигнал отримав. Далі - живемо в очікуванні нових кроків".

При цьому Ігар Тишкевич звертає увагу, що не так багато буде держав, куди, в разі перенесення місця переговорів з Мінська, зможуть приїхати представники ОРДЛО. Але ж підписи під деякими документами, які узгоджуються в рамках ТКГ і підгруп вимагають фізичної присутності.

Політолог Кирило Сазонов вважає, що ці заяви цілком логічно вписуються в стратегію української влади щодо посилення переговорних позицій з Кремлем.

"Це і санкції щодо Тараса Козака та Віктора Медведчука, які на засіданні РНБО ініціював Зеленський, це й ініціативи віцепрем'єра Резнікова та експрезидента Кравчука. Республіка Білорусь - військовий і політичний союзник Росії. І зв'язок цей став ще щільнішим після серпневих "виборів Лукашенка". До того ж Європа вводить санкції відносно Лукашенка і його оточення - за фейкові результати виборів, за придушення протестів. Тож у нас більш ніж достатньо причин для перенесення переговорів з Мінська", - упевнений Кирило Сазонов.

Проблема, за його словами, в тому, що проти такого сценарію категорично виступлять Москва та її маріонетки з окупованої частини Донбасу.

"Останніх взагалі можуть не пустити в пристойні країни, - підкреслює політолог. - Але це не велика проблема, зараз карантин і переговори проходять у форматі відеоконференцій. А що буде далі - багато в чому залежить від геополітичної ситуації, від того, як буде поводитися Росія і цивілізовані країни, що протистоять їй".

Відзначимо, що 3 квітня Леонід Кравчук оголосив про демарш з ТКГ. За його словами, поки в ОБСЄ не доб'ється виключення так званого "експерта" бойовиків "ДНР" Майї Пирогової, делегація України не братиме участі в переговорах ТКГ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Максим Іванов
Автор: Максим Іванов Заступник головного редактора
Перегляди: 69

Все по темі:

Леонид Кравчук, ТКГ, Війна на Донбасі, Мінські переговори.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
02 ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
03 В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
04 Україна вдруге за місяць оновила рекорд смертності від коронавірусу: де ситуація найгірша
05 Мільйони доларів готівки та антикваріат: що НАБУ знайшла при обшуку у брата судді Вовка (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся