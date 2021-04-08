Чутки і маніпуляції: Вітренко спростував новини про свою відставку

В.о. Міністра енергетики Юрій Вітренко спростував чутки про свою відставку, підкресливши, що це маніпуляція.

Про це 8 квітня він повідомив у Фейсбуці.

Ще 29 березня Вітренко відправився в Катар для переговорів за підсумками візиту президента Володимира Зеленсого, і перебував там до 7 квітня, поки не повернувся до Києва.

За його словами, фейки та нарікання від влади та партнерів на роботу Міненергетики під його проводом, це маніпуляції.

Вітренко зазначив, що докладає зусиль для боротьби із зовнішніми загрозами, для яких потрібно командна робота органів держвлади.

Він також підкреслив, що продовжує виконувати свої обов'язки на посаді.

Нагадаємо, що 21 грудня Вітренко призначили главою Міненерго, але дане рішення зустріло критику голови парламенту Дмитра Разумкова. При цьому Зеленський ініціював розширення повноважень Вітренко і продовження його терміну на посаді.