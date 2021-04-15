"Локшина для нас з вами": як погрози введення ядерного статусу можуть нашкодити Україні

Колишній нардеп і політолог Віктор Уколов вважає, що відновлення ядерного статусу, який Україна втратила у 2010 році, розв'яже президенту Росії Володимиру Путіну руки в контексті військової агресії на Донбасі.

"Україна не має підприємства та реактору для збагачення урану, або створення збройового плутонію. Останній збагачений уран зі старих запасів віддав Янукович у Росію в 2010 році. Про це всі добре знають на Заході - тому заява розрахована на внутрішнього, українського слухача, тобто лапша для нас з вами.

Ще одна солодка і популярна обіцянка, яка ніколи не буде виконана. На жаль. Якщо ж ми спробуємо самі збагачувати уран - потрапимо під санкції МАГАТЕ, як Іран, або Північна Корея, що так зробили. В такому разі про будь-яку підтримку Заходу доведеться забути. І навіть більше - Путін отримає загальновизнану в світі причину, щоб на нас напасти".

Як повідомляв "Телеграф", раніше український посол у ФРН Андрій Мельник пригрозив поверненням Києву ядерного статусу і зажадав включення України в НАТО.