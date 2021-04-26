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Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися з ним

Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися з ним
14:15 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін підтвердив бажання провести двосторонню зустріч.

Про це заявив сам Зеленський під час брифінгу в понеділок, 26 квітня.

"Мені здається, все йде до того, що ця зустріч буде", - сказав президент України.

У цьому контексті він зазначив, що "президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися, він запропонував це зробити в Москві".

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Він також повідомив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку зв'язатися з адміністрацією президента РФ з приводу організації зустрічі.

"Я вже дав завдання голові ОП Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з Адміністрацією президента Путіна і вони знайшли розуміння, терміни, місце або місто, де ми можемо зустрітися", - сказав Зеленський.

Разом з тим, він також заявив, що головне - суть цієї зустрічі, а дата і місце - це деталі.

Раніше Єрмак заявив, що Зеленський не буде запрошувати Путіна на мирні переговори до Києва. У той же час, він не проти зустрітися з російським президентом на Донбасі.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

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Володимир Зеленський, Володимир Путін, Зустріч, Андрій Єрмак, згода.
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