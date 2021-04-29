Рада погодилася призначити Германа Галущенка міністром енергетики: що про нього відомо

Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні в четвер, 29 квітня, підтримала призначення віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України замість Юрія Вітренка.

За відповідне рішення на пленарному засіданні проголосували 305 народних депутатів.

Галущенко був призначений віце-президентом "Енергоатому" рік тому і відповідає за питання перспективного розвитку компанії.

Він має досвід роботи в МЗС України, адміністрації та секретаріаті президента України і в 2011-2013 роках був директором Департаменту судової роботи Мін'юсту.

28 квітня комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальні послуги розглянув і підтримав його кандидатуру на пост міністра енергетики.

Як писав "Телеграф", раніше серед можливих кандидатів на пост міністра енергетики прізвище Галущенка не фігурувало.

Експерти розповіли, чому ставку зробили саме на Галущенка, а також спрогнозували, які основні завдання доведеться вирішувати новому міністру енергетики.