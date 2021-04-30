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П'ятниця, 30.04.2021
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Стало відомо, чим Юлія Мендель займеться після роботи прес-секретарем Зеленського

Стало відомо, чим Юлія Мендель займеться після роботи прес-секретарем Зеленського
Оновлено 16:57 Сьогодні Телеграф

В Офісі президента підтвердили інформацію про зняття Юлії Мендель з посади прес-секретаря Володимира Зеленського. Спікера перенаправляють на роботу з іноземними ЗМІ

Таку інформацію отримав UNN від радника глави ОП Михайла Подоляка. Він заявив, що Юлія Мендель продовжить виконувати обов'язки прес-секретаря до тих пір, поки завершаться процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу. Надалі, за словами Подоляка, спікер зосередить свою увагу на контакті з іноземною пресою.

"Юлія Володимирівна має чудові зв'язку в цьому секторі медійної спільноти і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій", - зазначив радник.

Нагадаємо, журналіст Сергій Гришин запропонував все-таки не звільняти Мендель. Незважаючи на те, що це найгірший прес-секретар президента України за весь час, не факт що наступний не буде ще гірше.

Також Мендель веде передачу "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом", який ловлять і на окупованих територіях. Однак, користувачі розкритикували її програму.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 82

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Робота, ЗМИ, Юлия Мендель, Офис Президента, Михайло Подоляк.
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