Скачать
Середа, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ревізор в Україні: як приїзд держсекретаря США може позначитися на питанні Донбасу
Ревізор в Україні: як приїзд держсекретаря США може позначитися на питанні Донбасу
Розпіарений Зеленським Вірастюк не отримав мандат нардепа в Раді: як це сталося
Розпіарений Зеленським Вірастюк не отримав мандат нардепа в Раді: як це сталося
Путін сам не розуміє: глава Держприкордонслужби пояснив, чому війська РФ залишаються біля кордонів України
Путін сам не розуміє: глава Держприкордонслужби пояснив, чому війська РФ залишаються біля кордонів України
Відривалися на повну: з'явилося відео вечірки в Туреччині, після якої українок затримали за голі фото
Відривалися на повну: з'явилося відео вечірки в Туреччині, після якої українок затримали за голі фото

Розпіарений Зеленським Вірастюк не отримав мандат нардепа в Раді: як це сталося

Розпіарений Зеленським Вірастюк не отримав мандат нардепа в Раді: як це сталося
Оновлено 17:25 Сьогодні Телеграф

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила Василю Вірастюку, який переміг на довиборах по 87-му округу в Івано-Франківській області, в реєстрації народним депутатом України.

Відповідне рішення ЦВК прийняла на засіданні в середу, 5 травня

"ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованому в ЦВК 27 квітня", - сказала член ЦВК Вікторія Глущенко.

Провал влади на Донбасі і боротьба з Коломойським на Прикарпатті: що показали довибори в Раду

Справа в тому, що на даний момент скасований протокол про результати виборів по округу № 87 і тому у ЦВК немає підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом України.

За це рішення проголосували 12 членів ЦВК.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування на довиборах у Верховну Раду в Івано-Франківській області, за якими перемогу здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 91

Все по темі:

Івано-Франкивська область, Довибори, Довибори у Раду, Василь Вірастюк.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Охорона репера Басти ледь не побила киянина за питання про Крим (відео)
02 Україна готує "колосальний іміджевий удар по Росії" через Крим: що відомо
03 Число важких хворих COVID-19 в Україні знову зростає після спаду на святах: свіже зведення
04 З Днем ангела, Віталій! Красиві привітання в листівках і картинках
05 Під Івано-Франківськом серед ночі чоловік відкрив стрілянину по людях на заправці (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський хоче, щоб більшість українців вакцінували від ковіду до Дня Незалежності: чи це реально
Зеленський хоче, щоб більшість українців вакцінували від ковіду до Дня Незалежності: чи це реально
Більше 45 тисяч людей померли в Україні від COVID-19: по яким регіонам він вдарив найсильніше
Більше 45 тисяч людей померли в Україні від COVID-19: по яким регіонам він вдарив найсильніше
Заморозки і потепління до 20 градусів: синоптики дали прогноз в Україні на
Заморозки і потепління до 20 градусів: синоптики дали прогноз в Україні на
Страшна авіакатастрофа в США: літак з пасажирами влетів у житловий будинок, є жертви (фото, відео)
Страшна авіакатастрофа в США: літак з пасажирами влетів у житловий будинок, є жертви (фото, відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся