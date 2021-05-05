Розпіарений Зеленським Вірастюк не отримав мандат нардепа в Раді: як це сталося

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила Василю Вірастюку, який переміг на довиборах по 87-му округу в Івано-Франківській області, в реєстрації народним депутатом України.

Відповідне рішення ЦВК прийняла на засіданні в середу, 5 травня

"ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованому в ЦВК 27 квітня", - сказала член ЦВК Вікторія Глущенко.

Справа в тому, що на даний момент скасований протокол про результати виборів по округу № 87 і тому у ЦВК немає підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом України.

За це рішення проголосували 12 членів ЦВК.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування на довиборах у Верховну Раду в Івано-Франківській області, за якими перемогу здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк.